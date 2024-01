Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja danas se obraća medijima u Saboru. Grmoja je najavio da će na konferenciji iznijeti navodna saznanja i informacije o "nizu teških kaznenih djela kojima je Plenkovićev povjerenik u Agrokoru Fabris Peruško oštetio Fortenovu u korist tajkuna Vujnovca".

Grmoja je rekao da će informacije koje će iznijeti uzdrmati političku scenu i javnost te kao i afera plin za cent, obilježiti ovu godinu.

"Očekujem da nakon što iznesemo informacije i dokumente da u roku nekoliko dana istražna tijela, USKOK i DORH i policija, pokuca na vrata Plenkovićevog povjernika Peruška koji je omogućio preuzimanje Fortenove Vujnovcu i koji je oštetio Foertenove za 66 mil. eura", započeo je.

Na početku je spomenuo Ivicu Todorića i Sporazum o uređenju međusobnih odnosa. "Todorić ne želi izgubiti vrijedna zemljišta i lokacije i sklapa taj ugovor da Agrokor u svakom trenutku može otkupiti ove tvrtke za jedan euro, a kasnije za 200.000 eura i tako osigurati vlasništvo nad ovim vrijednim tvrtkama", nastavio je Grmoja.

"Sve je išlo po planu do lex Agrokora. Neposredno prije toga Stela nekretnine i Ciglane nekretnine raskidaju ugovor o zakupu i pokreću tužbu za neisplaćen iznos. Na tu tužbu Peruško i Fortenova odgovaraju da nije Fortenova ništa dužna, potraživanje 26 mil. eura. Kažu da neće isplatiti jer se radi o fiktivnim tvrtkama koje je osnovao Todorić", istaknuo je.

"Iako je Peruško bio upoznat s činjenicom da su Stela nekretnine i Ciglana nekretnine skrivene firme Fortenova grupe kao i da je njemu osigurana call opcija povratka vlasništva za samo 200.000 eura, Peruško odbija ponudu Zagrebačke banke za refinanciranjem ili otkupom potraživanja", dodao je.

"Nakon odbijenice koju je Zaba dobila, javljaju se ostali ponuditelji. Javlja se Prvo Plinarsko Društvo, Vujnovac koji ima 6,4 posto udjela u Fortenova grupi u tom trenutku. Usprkos znatno većim ponudama, prihvaćaju ponudu PPD-a. Vujnovac otkupljuje potraživanja od Zabe, ali što mu nedostaje? Vlasništvo nad tim nekretninama koje je kod mađarskih tvrtki koje Peruško može otkupiti za 200.000 eura u svakom trenutku koje imaju u svom vlasništvu najvrijednije lokacije u Zagrebu. Tko preuzima vlasništvo nad tvrtkama? Poslovni partner Vujnovca, Zdravko Mamić, koji istovremeno dok se odvija otkup potraživanja, preuzima vlasništvo nad ovim mađarskim tvrtkama", navodi dalje Grmoja.

Grmoja navodi da je nakon toga Peruško sklopio nagodbu za isplatu tih potraživanja u iznosu od 26 milijuna eura.

"Jeste li ikad čuli za ovakav splet kriminalnih radnji i djela da bi se pogodovalo jednom tajkunu? Sad smo odjednom dužni i sad to odjednom nisu fiktivne tvrtke. Fortenova grupa ne otkupljuju dug, ne koristi call opciju, ne traži pozajmice nego sve prepušta Vujnovcu i partneru koji ulogom od 16 milijuna eura dobivaju nekretnine od 56 milijuna eura plus 26 milijuna eura ove nagodbe za zajam koji je ostao Agrokor, tj. Fortenova dužan. Tu je učinjena šteta Fortenova grupi od 66 milijuna eura", rekao je.

"Ovo je mega kriminal i 100 godina zatvora za Plenkovićevog povjerenika Peruška", dodaje Grmoja.

Idući tjedan podiže kaznenu prijavu

Grmoja je najavio da će idući tjedan podići kaznenu prijavu, a za dodatnu potporu će sakupiti i potpise saborskih zastupnika. Rekao je da je vidio kakve su naše institucije, ali da "nema tog Plenkovića i Vujnovca da Peruško može izbjeći zatvor nakon ovoga". Najavio je i da će vršiti pritisak na institucije da se ovo riješi.

Dodao je da očekuje da će se nakon ovog izlaganja pojačati napadi na Most i njegove zastupnike. "Neka se srame svi koji nakon ovog brane tajkuna Vujnovca. Svi će jednog dana podnijeti račun za svoja djela, odnosno nedjela", naveo je.

Zvonimir Troskot je dodao da će Vujnovac za sedam godina vratiti svoju investiciju za atraktivne lokacije, Konzum na Trešnjevci i Črnomercu. Ističe da je cilj ovoga da Vujnovac dobije Fortenovu ispod tržišne cijene. "Samo na Konzumu je smanjena vrijednost za 66 milijuna eura", rekao je.

'Čovjek se igra Monopolyja s Hrvatskom'

"Peruško je kao izvanredni povjerenik trebao štiti interese vjerovnika, a ovo što ste sada vidjeli, on to nije činio nego je pogodovao budućem dioničaru", kazao je.

Vujnovac će uz pomoć likova kao što su Peruško i Plenković preuzeti dominaciju nad cijelim tržištem i to bi nas sve trebalo čekati u vrlo skorom periodu. Dovodimo se u ozbiljnu situaciju jer će Vujnovac kontrolirati više od 10 posto BDP-a Hrvatske, imat će ogromnu gospodarsku i političku moć i čovjek se s Hrvatskom igra Monopolyja”, tvrdi Troskot.

Grmoja je na pitanje novinara rekao da je dokumente o kojima je govorio na konferenciji dobio prije Božića te da je odlučio sada istupiti kada su uspjeli analizirati dokumente. Navodi da nema dokaza da je Plenković znao za informacije koje je iznio.

"Plenković je postavio Peruška, to jest sud na prijedlog Vlade. Ovo je njegov korumpiran kadar. Imam li dokaz da je Plenković za to znao? Nemam, ali je činjenica da je Plenkovićev kadar ovo omogućio", istaknuo je.

Na pitanje koji je interes Peruška da pogoduje Vujnovcu, Grmoja kaže da novinari to trebaju otkriti. Može biti taštinski interes, naveo je Troskot. Mediji bi mogli istražiti kako je on bio postavljen za CFO-a u Tisku i tko ga je postavio da iz Tiska pređe u Fortenovu i da li je isplaćivao dug koji je Tisak imao i je li to smio raditi, rekao je.

Podsjetimo, brzo nakon Grmojine najave, Marin Vlahović, novinar preko kojeg je posebni savjetnik ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević Mostovom saborskom zastupniku proslijeđivao insajderske informacije o trgovini plinom, a zbog čega je na koncu Plenković smjenio i Lovrinčevića i ministra Davora Filipovića, poručio je da je Grmoja jadnik koji krade tuđe ideje.

