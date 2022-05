Jučerašnju odluku Ustavnog suda RH da proglasi neustavnim oba pitanja referendumske inicijative Mosta na televiziji N1 komentirao je politički tajnik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja. Naravno, bio je jako iznenađen i ozlojeđen tom, kako reče, akrobacijom Ustavnog suda.

"Ovo je njihov politički kraj. Kada ste spremni izvesti ovakvu akrobaciju, koja nema veze ni s Ustavom ni s pravom, kada ste u takvom strahu, radite početničke pogreške. Ova će u konačnici koštati i HDZ i ove suce. Ne znam gdje će se više moći pojaviti nakon ovoga. Građani moraju znati da smo mi već pobijedili. U Hrvatskoj su sve mjere ukinute prije nego u drugim europskim zemljama. U Hrvatskoj sada praktično nemamo mjera, a ni virusa, tako bi se dalo zaključiti. Ono što će im uvijek biti nad glavom jesu tih 400 tisuća potpisa i činjenica da su 400 tisuća ljudi proglasili budalama. Oni nisu rekli da smo mi ponudili nešto što je neustavno, nego da ti ljudi nisu znali što potpisuju. Ne čudi nas ovo, mi znamo tko sjedi u Ustavnom sudu", rekao je Grmoja.

'Ustavni sud - simbol zarobljene države'

Na pitanje što bi se promijenilo promjenom članka 17 i jesu li zaista doveli u zabludu ljude, Grmoja kaže da bi se o takvim stvarima moralo odlučivati dvotrećinski u Saboru.

"Zato je Ustavni sud i srušio naša pitanja. U slučaju teškog ograničavanja ljudskih prava i sloboda, odluke se moraju donositi u Saboru", kaže.

Ustavni sud je, po njegovom mišljenju, simbol zarobljene države u kojoj živimo.

"Ja sam građanima i jutros poručio da ovo nije poraz, nego prilika da konačno shvatimo u kakvoj državi živimo, da se počnemo povezivati i da već najesen krenemo s akcijama kojima ćemo državu osloboditi klike koja ju je okupirala", borbeno je poručio mostovac.

Najesen Most kreće s novom inicijativom

Kazao je kako su pokušali mijenjati stvari kroz institucije, ali da su one "trule, pokvarene i korumpirane". Mostovac kaže kako je jedina politička opcija koja brani pravo građana na referendumsko izjašnjavanje - Most. Najesen, najavio je Grmoja, Most kreće s novom inicijativom, ali zasad ne želi otkrivati o čemu je riječ.

Ustavni sud je nazvao "parkiralištem isluženih političara". Također, kaže, Most se ne bi protivio ikojoj referendumskoj inicijativi koja bi dobila dovoljan broj potpisa građana. Ne bi opstruirali čak ni inicijativu za promjenu Zakona o pobačaju.

Grmoja kaže kako treba mijenjati i Zakon o referendumu, ali u smislu da se liberalizira, a ne oteža, što, kako kaže, želi i ljevica i HDZ.

Grmoja je na N1 govorio i o Mostovoj blokadi imenovanja Ante Ćorušića za ministra zdravstva prije nekoliko godina, ali nije želio otkriti razloge zbog kojih je ovaj bio neprihvatljiv Mostu. Prošlo je, kaže Grmoja, previše vremena da bi se vraćao na tu priču.