GRMOJA O JUČERAŠNJEM SUKOBU S PLENKOVIĆEM: ‘Izgubio je živce i krenuo prema meni, ali nisam se prestrašio’

Grmoja je ponovno objasnio što se dogodilo u Saboru

Jučer je u Saboru bilo više nego napeto. Prvo je ministar obrane Damir Krstičević izgubio živce na provokaciju SDP-ovca Franka Vidovića koji mu je poklonio maketu borbenog aviona te istu bacio u pod, a onda je gotovo došlo od fizičkog obračuna između premijera Andreja Plenkovića i mostovca Nikole Grmoje.

Iako je Vlada demantirala da je Plenković krenuo u fizički obračun s Grmojom, snimke i izjave oporbenih zastupnika nisu u skladu s tom tvrdnjom. Osim Branimira Bunjca, koji je objavio video incidenta, te zastupnika Bojana Glavaševića, koji je na Twitteru potvrdio da je skoro došlo do tučnjave, za Index se oglasio i mostovac Miro Bulj koji se ispriječio između Grmoje i premijera.

OGLASIO SE PLENKOVIĆ: Objasnio je zašto je krenuo prema Grmoji, Mostovac ga isprovocirao jednom izjavom

BULJ STAO IZMEĐU PLENKOVIĆA I GRMOJE, ISPRIČAO ŠTO SE DOGODILO: ‘Pokušao me izgurati, skroz je izgubio kontrolu’

ANKETA, PITAMO VAS: Tko bi izvukao deblji kraj da su se Plenković i Grmoja zaista potukli?

Plenković i Grmoja se skoro potukli, rekonstruirali smo kaos: Pupovac i Bulj mirotvorci, Glavašević tvita, Bunjac fejsa https://t.co/bgXaDfj7py pic.twitter.com/vCGkWdS2XC — net.hr (@Nethr) January 16, 2019

Za N1 televiziju Grmoja je ponovno objasnio što se dogodilo u Saboru.

Rekao je da je premijer bio vrlo nervozan.

“Mislim da uopće nisam prešao granicu. Postavio sam konkretna pitanja, nisam dobio odgovor. Optužio sam ministricu Pejčinović Burić da ne saziva Povjerenstvo koje treba pratiti provedbu mjerila iz poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima s EU-om. Time krši vladajuću odluku Vlade, a Srbija otvara nova poglavlja. Sasvim je logična kvalifikacija da ministrica radi u interesu srpske vlade. Oporba je jučer pobijedila u raspravi i premijer Plenković je izgubio živce. Premijer je krenuo prema meni. Ne mogu tvrditi da bi on mene udario, ali bio je vidno nervozan. Govorio mi je ‘što si to rekao’. Kolega Bulj je prepriječio put, a kolega Beus me zamolio da se povučem da ne bi došlo do incidenta. Ja sam se onda maknuo”, rekao je Grmoja. Na pitanje je li se preplašio, rekao je da nije. “To je kolega Pupovac rekao, ne znam zašto je imao potrebu lagati da sam otišao iz sabornice. Nakon što je sve završilo, izašao sam jer sam bio nervozan pa sam se maknuo, ali sam cijelo vrijeme bio u sabornici. Ne želim na bilo koji način poslati poruku o sebi i svojoj političkoj opciji da smo neki divljaci”, ispričao je Grmoja.

“To je ta priča, okvir u kojem oni mene nastoje prikazati. Baš iz tog razloga sam se odmaknuo jer znam što bi Vladina mašinerija odradila. Jasno je da je premijer jučer izgubio živce, ja nisam ništa prenapuhao, može se pogledati snimka. Ne kažem da bi me udario, ali čovjek je krenuo prema meni. Jedna onako nadrealna scena”, rekao je. “Svi, jasno, brane premijera, Pupovac, Glavaš”, rekao je. “I dalje stojim da je premijer Plenković anemičan, ako misle da to nije istina, mogu me slobodno tužiti”, rekao je.

“Nisam ni u jednom trenutku pretjerao, branio sam svoju kolegicu, branio bih je opet, mislim da sam sve napravio”, rekao je Grmoja.

INTERNET JE NEMILOSRDAN PREMA TANKOĆUTNOM MINISTRU OBRANE: Razvaljuju ga na društvenim mrežama