GRMOJA NAKON REŠETANJA DALIĆ I RAMLJAKA: ‘Povjerenik je već praktički odstrijeljen i bit će maknut’

Nikola Grmoja smatra da će politika maknuti Antu Ramljaka s mjesta povjerenika. Temelji to na Ramljakovoj pokajničkoj izjavi.

“Povjerenik je već praktički odstrijeljen i bit će maknut”, izjavio je saborski zastupnik Nikola Grmoja nakon današnjeg Odbora za gospodarstvo. Svoj zaključak izvodi na temelju, kako je kazao, Ramljakove pokajničke izjave da prihvaća odgovornost.

Grmoja podsjeća da je i Dalić preuzela odgovornost na Lex Agrokor iako je, ističe, prema njenim izjavama vidljivo da na tom zakonu nije radila sama.



“Pokušao sam je navući da kaže što bi mijenjala i ona se izvlačila, očito je da nije sama pisala taj zakon, da su ulogu imali konzultanti i odvjetnička društva. Izgleda da je to društvo Šavorić. Čovjek je kasnije otišao iz tog ureda, vjerojatno da se smanji mogućnost štete za samu Vladu”, kazao je Grmoja za N1.

Istaknuo je kako se nikako niej smjelo dopustiti da bude angažirana tvrtka povjerenika koja sada u jednom tjednu zaradi koliko je prije u godini dana.

“To je moralno nedopustivo i odgovornost treba snositi ministrica. Zašto smatram da je ovo odstrel Ramljaka? To se vidjelo iz njegove prve rečenice gdje je pokušao imputirati da je izbor Mosta. Moguće je da ga je Petrov zvao, ali kao izbor HDZ-a. To je bila situacija u kojoj su i mediji i svi stvarali atmosferu da će se dogovditi slom i mi smo imali odgovornost da se to ne dogodi. Izglasali smo zakon i ponudili alternativni model financiranja na koji nisu pristali i vjerojatno zato smo bili izbačeni iz Vlade. Vidimo što su napravili nakon što je Most izašao iz Vlade”, zaključio je Grmoja.