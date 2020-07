GRMOJA MISLI DA BI MILANOVIĆ TREBAO DOĆI NA KONSTITUIRANJE SABORA: ‘Možda ne želi staviti masku i biti fikus?’

Grmoja misli da bi Milanović trebao doći na konstituiranje Hrvatskog sabora: ‘Volio bih da bude ono što je najavio – pravobranitelj građana’

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja ocijenio je danas kako bi predsjednik Republike Zoran Milanović trebao doći na konstituiranje Hrvatskog sabora ili barem objasniti zašto ne dolazi.

“Imam osjećaj da Zoran Milanović nekako ne želi biti fikus i ne želi se pojavljivati na protokolarnim događanjima, ali s druge strane onda bih volio da bude ono što je najavio – pravobranitelj građana”, izjavio je Grmoja uoči sastanka u Hrvatskom saboru na kojem će predstavnici parlamentarnih stranka dogovoriti potpredsjednike Sabora i članove saborskih odbora.

Mislim da je trebao doći ili barem objasniti zašto ne dolazi, smatra Grmoja. Možda ne želi staviti masku, ustvrdio je. Grmoja kaže da Milanoviću daje prolaznu ocjenu jedino kod kritiziranja Stožera civilne zaštite, dok na svim ostalim područjima smatra da je zakazao.

ANALITIČARI DOČEKALI NA NOŽ MILANOVIĆEVU ODLUKU: ‘Vrlo je dosljedan u obezvređivanju institucije predsjednika’

JOŠ JEDAN MILANOVIĆEV POTEZ KOJI ĆE IZAZVATI POLEMIKE: Po prvi puta u povijesti, Predsjednik ne dolazi na konstituiranje Sabora

Zanimaju ih određeni resori

Vezano za sastanak oko raspodjele mjesta u saborskim odborima Grmoja kaže da Most ima određene želje i resore koji ih zanimaju, no nije želio prije dogovora otkriti koji su to resori.

Potez Dalije Orešković iz Stranke s imenom i prezimenom, koja je najavila da neće doći na sastanak u Sabor, Grmoja je ocijenio neozbiljnim jer je riječ o uobičajenoj parlamentarnoj praksi.

OREŠKOVIĆ I DRUGI PUT ODBILA HDZ-OV POZIV: ‘Na taj sastanak mogu otići samo guske u magli’