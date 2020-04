GRMOJA IZ MOSTA UPOZORIO VLADU: ‘Kriza će se najviše odraziti na mlade radnike, treba im brzo ponuditi neke mjere’

Most kaže da je sad pravo vrijeme za reforme

Saborski zastupnik Nikola Grmoja (Most) pozvao je u srijedu hrvatsku Vladu da u aktualnoj krizi izazvanoj koronavirusom “brzo i odlučno” ponudi mjere za mlade koji su tek ušli u svijet rada ili koji će tražiti prvi posao.

Istaknuo je kako će se posljedice krize, koja je pogodila cijeli svijet, najviše odraziti na one koji su posljednji u lancu ekonomije, a to su radnici i to mladi. Iskustva prijašnjih kriza pokazala su da su najugroženiji mladi radnici, oni od 30 ili 35 godina života, rekao je u saborskoj raspravi na slobodnu temu.

Ovoga puta moramo biti pametniji, rekao je Grmoja, napominjući kako prvi podaci iz Europe govore da njihova nezaposlenost raste četiri do pet puta brže od nezaposlenosti starijih.

Vladi je poručio i kako je sada vrijeme za reforme.

Zekanović: I u krizi ima nedodirljivih

Hrvoje Zekanović (Suverenisti) ustvrdio je kako i u krizi, u kojoj se govori o rezovima i smanjivanju plaća, za neke ima sredstava i dijelit će se neovisno o težini krize.

Znate tko su nedodirljivi, zapitao je te odgovorio kako su to nacionalne manjine, konkretno srpska i Srpsko nacionalno vijeće koje je nedavno odlukom Savjeta za nacionalne manjine dobilo 4, 5 milijuna kuna.

Nije sporno da srpska manjina dobiva novac, ali treba vidjeti za što se dobivaju novci, rekao je zastupnik pa naveo kako je 100 tisuća kuna dodijeljeno za obilježavanje ustanka u Srbu, 3, 6 milijuna kuna za tjednik Novost.

“A znate li koji tekstovi i naslovnice izlaze iz tog časopisa”, zapitao je, pa citirao naslovnicu posljednjeg broja koja problematizira pitanje dostupnosti pobačaja u krizi.

U izradi zakon o obnovi Zagreba nakon potresa

Stjepan Čuraj (HNS) osvrnuo se na zagrebački potres, ističući kako je otvoreno puno pitanja o obnovi oštećenog.

Ministarstvo graditeljstva odmah je pristupilo izradi zakona koji treba odgovoriti na ta pitanja, zakon se očekuje ovaj, odnosno idući tjedan, u njegovu su izradu uključeni svi potrebni akteri, rekao je. Nikakvo prekonoćno rješenje nam ne može pomoći, onaj tko kaže da je zakon mogao biti gotov prije tri tjedna – laže, rekao je zastupnik.

Ivan Lovrinović (PH) kazao je kako je jučer HNB “upalio tiskaru novca”, otkupio je 9, 5 milijardi kuna državnih obveznica na način da je primarnom emisijom tiskao 9, 5 milijardi kuna.

U 40 dana HNB je otkupio 14 milijardi kuna državnih obveznica, dakle, proradila je tiskara u HNB-u, zaključio je zastupnik.

Sabor je u srijedu u svoj dnevni red uvrstio sedam novih točaka, među njima i izmjene svog Poslovnika koje definiraju rad parlamenta u posebnim okolnostima. Tu će temu raspraviti danas, što znači da bi Poslovnik mogao biti izmjenjen već u četvrtak.

Situaciju oko koronavirusa iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.