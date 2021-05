GRMOJA BEZ MILOSTI ŽESTOKO ODGOVORIO ŠEKSU: ‘Vas trojica ste trijumviri koji ste sklopili pakt zbog osobnih interesa’

Grmoja je kritizirao mogućnost uvođenja obveze plaćanja sindikalne članarine i za nečlanove sindikata: ‘I narod mora preuzeti odgovornost jer bira iste’

Saborski zastupnik Nikola Grmoja (Most) danas je žestoko kritizirao mogućnost uvođenja obveze plaćanja sindikalne članarine i za nečlanove sindikata, a žestoko je odgovorio i Vladimiru Šeksu koji ga smješta u trijumvirat s predsjednikom Zoranom Milanovićem i savjetnikom mu Željkom Jovanovićem.

Grmoja kaže da su sindikati potrebni, ne i „harač“ koji trebaju plaćati svi, pa i oni koji ne žele biti članovi sindikata, navodi kako takvi nameti već postoje u HKG i HOK-u.

„Što su čelnici sindikata, HKG i HOK, ali i mi političari učinili za radnike i poduzetnike pokazuju brojke ljudi koji su napustili Hrvatsku, to su vaši rezultati dragi čelnici sindikata, to su vaši rezultati gospodo iz Vlade, to su naši rezultati kolege iz oporbe“, rekao je Grmoja i poručio da samoopravdanja nikome ne koriste.

„I narod mora preuzeti odgovornost jer bira iste, jer se da potkupiti i obeshrabriti, umjesto da političare stalno mijenja kako bi bili bolji“, kazao je.

Trojica kumova, trojica trijumvira

Poručio je i kako neće šutjeti i neće prestati upozoravati na stanje u hrvatskom društvu i pravosuđu „kojeg su većim dijelom iskadrovirali Šeks, Miroslav Šeparović i Branko Bačić, trojica kumova, trojica trijumvira“. Šeks me u posljednjem istupu istaknuo kao jedinog zastupnika oporbe koji u javnosti gura tezu da je on personifikacija svega zla u hrvatskom pravosuđu, objasnio je zastupnik te poslao poruku HDZ-ovom veteranu.

„Vladimire, krivcem za stanje u hrvatskom pravosuđu smatraju te mnogi i to ljudi različitih uvjerenja koje ne veže puno toga, osim da su se na vlastitoj koži uvjerili kako si zajedno sa svojim kumovima doveo do toga da nam zbog nepravde i katastrofalnog stanja u pravosuđu, ljudi odlaze iz zemlje. Vas trojica ste trijumviri koji ste sklopili pakt zbog osobnih interesa i time nanijeli ogromnu štetu ovoj zemlji“, izjavio je Mostov zastupnik.

Pokušaj prekrajanja ZOR-a

I Katarina Peović (RF) osvrnula se na pregovore Vlade i sindikata, kazavši kako se opet pokuša prekrajati ZOR uz lakše otpuštanje, smanjene otpremnina i skraćenje otkaznih rokova. Saznajemo i da će se povećati plaće, ali kako – statističkom manipulacijom, naknade isplaćene bez oporezivanja uključit će se u podatak o prosječnoj plaći, rekla je Peović

HSLS-ov Darko Klasić upozorio je da zagrebačka gradska uprava dva mjeseca prije lokalnih izbora provodi natječaje za ravnatelje gradskih institucija od HZJZ-a, do Dječjeg vrtića Poletarac u Gornjoj Dubravi. To je zbiljan utjecaj na upravljačke procese, u dva mjeseca prije izbora intenzivno se otvaraju natječaji za bliske suradnike Jelene Pavičić Vukičević v.d, gradonačelnice, kazao je Klasić i naglasio kako je to neprihvatljivo.

Još jedna bankarska naknada

Hrvoje Zekanović (HS) prozvao je banke u Hrvatskoj što su uz brojne, postojeće naknade, nedavno uveli i naknadu za podizanje gotovine na POS uređajima od 2, 3, 5 kuna. „Do svog novca ne možeš besplatno, da bi ga podignuo, moraš platiti“, kazao je, pa sarkastično objasnio zašto je tako. Zato što su jadne banke lani ostvarile skoro 54 prosto pada prometa i imale neto dobit od 2, 7 milijardi kuna, no to im očito nije dovoljno pa su trebali podići naknade, ustvrdio je.

Kazao je i kako su banke sve sklonije otpuštanju ljudi, naveo kako je nekadašnju Šibensku banku usisala HPB, s tim da je u njoj preko 100 radnika manje, a zatvoreno je 11 poslovnica. Danas tisuće umirovljenika početkom mjeseca čeka ispred HPB u nepreglednim redovima jer je Banka htjela uštedjeti, rekao je Zekanović.

Sabor je u svoj dnevni red uvrstio oporbeni prijedlog za pokretanje povjerenja ministru zdravstva Viliju Berošu.