Referirajući se na posljednje uvrede koje su razmijenila premijer Andrej Plenković i predsjednik države Zoran Milanović, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je za N1 televiziju da premijer i on nisu vrijeđali, ali da Milanović je.

"Da ne govorim kako nas je nazivao, to je ispod svake razine dužnosnika", rekao je.

Na pitanje što se dogodilo nakon što se činilo da su svi spremni na razgovor, rekao je: 'Kako sam čuo, na zadnjem primanju veleposlanika bilo je iznenađujuće da je predsjednik države bio benevolentan i rekao da želi rotaciju. To je bilo iznenađujuće jer je prošle godine na primanju svima rekao da im želi doživotni mandat. Dobio sam puno poruka, nazvao sam Orsata Miljenića, predstojnika Milanovićeva ureda s kojim imam odličnu suradnju, i pitao sam ga je li to duda varalica ili o čemu se radi. Orsat je rekao da je dao nadu. Zamolio sam ga ako idemo, moramo zaštititi integritet našeg razgovora i da ću izvijestiti premijera o tome. Drugi dan je izašla vijest da je uspostavljen kontakt s Ministarstvom, kao da smo svemirski brod pa je to senzacionalna vijest. Mi normalno komuniciramo.'

'Kompromitirao je telefonski razgovor'

Međutim, predsjednik Milanović je taj razgovor komentirao posprdno, da ni ne zna zašto je zvao. “Upravo je tako kompromitirao telefonski razgovor. Razlika je između načelnog telefonskog razgovora i službene odluke. Ja sam podigao slušalicu, tko je najzainteresiraniji? Imamo puno veleposlanika vani koji su i mandatno i starosno prešli granicu”, istaknuo je Grlić Radman.

Napomenuo je također da nikad nije imao nesporazume s Orsatom Miljenićem, ali i da je sve završavalo kod predsjednika Milanovića i 'sve je blokirano naknadnim uvrštavanjem drugih kandidata bez diplomatske podloge'.

"Nemamo mi svoje ljude, nego ljude iz Ministarstva vanjskih poslova, karijerne diplomate", odgovara Grlić Radman. "On je, kad mu je premijer uljudno dao prijedlog, prva imena, odbio i rekao – 50-50. To je bilo neobično. S kolegom Miljenićem sam nekoliko puta razgovarao, ali na našem popisu su ljudi iz kuće, eventualno par ljudi iz drugih tijela državne uprave. U rujnu ili kolovozu 2021. bilo je nekih sedam ljudi koje su predložili. S Orsatom sam imao odlične razgovore, ali zadnju riječ je imao njegov šef", kazao je ministar.

Grlić Radman još jednom napominje da je predsjednik RH taj koji nije poštovao dogovor, pojašnjavajući da se radi slučaju Davora Ive Stiera kao veleposlanika u Vatikanu, što je, kaže, Milanović odbio.

'Ljubomoran, neispunjen, frustriran...'

"Milanović je ove četiri godine u atmosferi stalnog zagađivanja prostora i poništavanja svega što je Vlada napravila. Vlada je uspjela sve ono što on nije. Pitajte predsjednika države što je učinio u ove četiri godine. Trebao bi se ponašati kao neutralne države. On je zavidan na svim uspjesima ove Vlade. Teško je s njim komunicirati kad je ljubomoran, neispunjen, frustriran i karakterno nedosljedan. Ako on želi svoj ured pretvoriti u cirkus, ne želimo dopustiti da državu pretvori u cirkus", navodi Grlić RAdman za N1 televiziju.

Grlić Radman podsjeća da Milanović nije iskoristio svoje poluge moći u slučaju zatvaranja huligana u grčke zatvore, primjerice telefonski poziv grčkoj predsjednici.

"Posvađao se s Bugarskom, Austrijom, Njemačkoj je svakakve poruke poslao, zavadio se s Finskom u jednom trenutku. Te nam situacije štete. Kao i njegove izjave o Christianu Schmidtu. Ljudi to prate i pišu o tome. Imali smo fantastičnu priliku da hrvatski veterani na hrvatskom teritoriju podučavaju ukrajinske vojnike", rekao je ministar i zaključio da su oni i dalje za suradnju i razgovore.

