Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman pozvao je u četvrtak Srbiju na iskren dijalog i rješavanje otvorenih pitanja o nestalima i odšteti logorašima, uoči dolaska srbijanskog ministra vanjskih poslova u Zagreb.

Grlić Radman je naglasio da je "nužnost" razgovarati o otvorenim pitanjima - među ostalim o 1832 nestalih, odšteti logorašima, procesuiranju ratnih zločinaca, vladavini prava. Hrvatska "očekuje odgovor Srbije" na ta pitanja.

"Logoraši žele posjetiti logore. Isto tako da se oni obilježe - u Stajićevu i nekim drugim logorima gdje su ubijani, zatvarani i mučeni ljudi. Treba se suočiti s prošlošću i tu je odgovornost Srbije i njihovih vlasti upravo na testu", rekao je ministar u zajedničkoj izjavi za medije s Tomislavom Žigmanovim, srbijanskim ministrom, prvim iz redova Hrvata.

Srpsko nacionalno vijeće u petak organizira tradicionalni božićni prijem "Hristos se rodi - Vaistinu se rodi", na koji stiže Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Srbije i njezin šef diplomacije, a Grlić Radman kaže da je to prilika da se sazna idući korak Srbije.

"Vidjet ćemo što je sljedeće, kada možemo očekivati te odgovore da bi svaki naredni formalni bilateralni susret bio smislen i svrhovit, kako bismo mogli kasnije konkretno razgovarati o ispunjenju tih otvorenih pitanja", pojasnio je.

Na pitanje hoće li dvojica šefova diplomacija razgovarati u četiri oka, Grlić Radman je rekao da će "sigurno popiti kavu".

"Gospodin Dačić nije novi ministar vanjskih poslova, to je već bio. On točno zna o čemu se radi, koja su pitanja, on je svjedok povijesti, on je imao određene dužnosti u vrijeme raspada bivše države", rekao je Grlić Radman, pozvavši Srbiju na "aktivan i iskren dijalog" sa susjedima i na "vjerodostojna obećanja".

Hrvatska može biti primjer Srbiji

Hrvatski šef diplomacije istaknuo je da je Hrvatska potpuno europski integrirana i da može biti primjer i uzor Beogradu.

"Sigurno da europsku perspektivu želi i Srbija, ali ako je želi ostvariti - treba tražiti partnere. Tko više nego Hrvatska želi stabilnost zapadnog Balkana?", rekao je Grlić Radman.

"Hrvatska je ostvarila sve vanjskopolitičke i strateške ciljeve i mislim da se sigurno Srbija može ugledati na Hrvatsku kao na jedan uzor, jedan primjer", rekao je Grlić Radman.

Ministar je ponovio da je Hrvatska osigurala tri mjesta srpskoj manjini u Hrvatskom saboru i da Zagreb očekuje da Beograd ispoštuje reciprocitet. Grlić Radman je rekao da je službenom Zagrebu drago što je Žigmanov u srbijanskoj vladi, ali da je on dio vlasti zahvaljujući "vlastitim zaslugama".

Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nove srbijanske vlade prethodno se susreo s premijerom Andrejom Plenkovićem i opisao taj susret "nastavkom redovite komunikacije".

Rekao je da su se na sastanku usuglasili da je u Srbiji "napravljen iskorak u političkoj participaciji" Hrvata u Srbiji.

"To će sigurno doprinijeti da budemo uključeni u proces donošenja odluka i da odluke koje budemo donosili budu od koristi i za pripadnike hrvatske zajednice", rekao je Žigmanov.

Žigmanov je ranije u četvrtak s Miloradom Pupovcem, predsjednikom Samostalne demokratske srpske stranke, potpisao Deklaraciju o suradnji Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije.

U njoj se osuđuju svi oblici mržnje prema manjinama i "potiču države u kojima žive da se, umjesto obnavljanju sukoba, napokon okrenu suradnji" i krenu rješavati otvorena pitanja.