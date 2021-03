GRLIĆ RADMAN PONOVNO OPLEO PO KOMŠIĆU: ‘Kako ćemo imati razgovore s njim kada on ne predstavlja hrvatski narod?’

Usprkos tome što Hrvatska s BiH ima prijateljske odnose, Gordan Grlić Radman ne želi razgovarati sa Željkom Komšićem jer ga tamošnji Hrvatsi nisu odabrali kao člana Predsjedništva BiH

Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom ima prijateljske odnose i oni nisu narušeni, ali sugovornik Zagrebu ne može biti član BiH Predsjedništva Željko Komšić jer je nametnut mimo volje tamošnjih Hrvata, rekao je u četvrtak ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman izjavio je u četvrtak u Neumu da Hrvatska s BiH ima prijateljske, a ne narušene odnose.

Na konferenciji za novinare u Neumu, u sklopu međunarodnog znanstvenog skupa, šef hrvatske diplomacije govorio je zbog čega u posljednje dvije godine nije bilo službene komunikacije Zagreba i tročlanog Predsjedništva BiH. “Kako ćemo imati razgovore s gospodinom Komšićem kada on ne predstavlja hrvatski narod. Njega nije izabrao hrvatski narod“, rekao je Grlić Radman.

U tri navrata narušen je Daytonski mirovni sporazum činjenicom da je Hrvatima u BiH nametnut Komšić, rekao je Grlić Radman. “Ako je hrvatski narod oštećen, onda to nije dobro. Treba raditi da se to stanje promijeni. Treba dopustiti Hrvatima da biraju koga žele i nije bitno je li netko Hrvat, Srbin ili Bošnjak. Važno je da je predstavnik toga naroda. Tu je došlo do majorizacije“, istaknuo je.

MINISTAR GRLIĆ RADMAN OŠTRO: ‘Željka Komšića nitko u Zagrebu neće službeno primiti. On sigurno nije predstavnik Hrvata’

Treba uvažavati činjenice i etiku

Podsjetio je da su u BiH dogovorena rješenja s tri člana BiH Predsjedništva koja trebaju predstavljati tri konstitutivna naroda, a kod tamošnjih Hrvata to nije slučaj. Odbacio je tvrdnje da su između BiH i Hrvatske u posljednje dvije godine narušeni odnosi zato što nije bilo službenih susreta s tročlanim Predsjedništvom. “Ne bih govorio o narušenim odnosima. U politici treba uvažavati činjenice. Postoji etika i u politici“, dodao je Grlić Radman.

Podržao je dogovor političkih predstavnika u BiH kako bi se izmijenio Izborni zakon čime bi se prestalo s preglasavanjem Hrvata. “Mi podržavamo jednakost i jednakopravnost u BiH, dakle modele koji ovdje funkcioniraju stoljećima. Dogovor tri konstitutivna naroda je ovdje bitan kako bi se nadrasli svi problemi“, rekao je hrvatski šef diplomacije.

GRLIĆ RADMAN SE OBRUŠIO NA KOMŠIĆA: ‘On je pseudo predstavnik Hrvata u BiH’; Otkrio je i kada bi se mogle ukinuti vize za SAD

Konferencija o euroatlatnskim procesima u BiH

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman sudjeluje u četvrtak na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji “Transformativni potencijal euroatlantskih procesa u BiH” i obratit će se na trećem panelu neumske konferencije. U uvodnome dijelu konferencije sudjelovao je on line hrvatski premijer Andrej Plenković koji je najavio nastavak potpore Hrvatske bosanskohercegovačkome putu prema EU i NATO-u te ostvarenju jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda i građana.

Konferenciju zajednički organiziraju Sveučilište u Mostaru uz potporu Rektorskog zbora Hrvatske te Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u BiH. Podijeljena je u tri panela na kojima tridesetak sudionika iz BiH, regije i zapadnih država, uglavnom iz akademske zajednice govore o federalizmu, nadilaženju problema u postkonfliktnim društvima te europskim vrijednostima kao preduvjetu za izgradnju održivih društava.