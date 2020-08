GRLIĆ RADMAN O PROSLAVI U KNINU: ‘Miloševićev dolazak je fantastična poruka Srbiji’

Ministar vanjskih i europskih poslova Miloševićev dolazak u Knin nazvao je sjajnim iskorakom te civilizacijskom i političkom gestom koja može biti primjer Srbiji da se okrene budućnosti

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u srijedu je središnju proslavu 25. obljetnice VRO Oluje ocijenio dostojanstvenom, a dolazak u Knin SDSS-ova potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića prekretnicom u uređenju odnosa između Hrvata i Srba.

Nakon svečanog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja Grlić Radman je u izjavi novinarima napomenuo kako je Miloševićev dolazak u Knin inicirao premijer Andrej Plenković.

‘To je prekretnica u uređenju odnosa’

“Na koncu on (Milošević) je i građanin Hrvatske. Mislim da je to jedna prekretnica u uređenju odnosa. Srbi su zastupljeni u Hrvatskome saboru, ali rekao bih da je to jedna fantastična poruka prema Srbiji koja se ne bi trebala čuditi, nego pozdraviti da Srbi u Hrvatskoj rješavaju sva svoja pitanja s demokratski izabranom Vladom”, rekao je.

Miloševićev dolazak u Knin stoga je nazvao sjajnim iskorakom te civilizacijskom i političkom gestom koja može doprinijeti unaprjeđenju odnosa i demokratizaciji još više otvorenih pitanja, ali i biti primjer Srbiji da se okrene budućnosti.

“Ovo je za Hrvatsku fantastičan primjer, model i u europskom kontekstu”, ustvrdio je ministar.

Proslava dostojanstvena, poruke državničke

Proslavu je ocijenio dostojanstvenom, a govore političkog vrha državničkima s državničkim porukama.

“Nakon 25 godina imamo ostvarenu hrvatsku državu i njezinu vidljivost u međunarodnoj zajednici, osnaženu državnost uz naše predsjedanje Vijećem EU”, istaknuo je Grlić Radman.

Upitan na kakav bi prijem u Srbiji mogli naići govori predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, odgovorio je da se u sva četiri govora govorilo o uključivosti, toleranciji, budućnosti, pomirbi, ali i o tome da se mora učiti iz prošlosti.

‘Srbija je dužna dati odgovore o nestalima’

Napomenuo je da je rat Hrvatskoj bio nametnut te da u modernoj Europi više ne postoji mjesto za politike agresije.

“Mi se zalažemo za stabilnost, mir, poštovanje, toleranciju. Sa Srbijom očekujemo rješavanje otvorenih pitanja”, poručio je.

Premijer je govorio o nestalim osobama za kojima se traga, a Grlić Radman je istaknuo kako u Srbiji imaju dužnost i obvezu dati odgovore njihovim obiteljima.

“Da bismo to postigli, moramo razgovarati sa Srbijom koja nam je dužna dati odgovore”, zaključio je ministar.

