GRIPA POHARALA ŠKOLE, ČAK SU I LIJEČNICI IZNENAĐENI INTENZITETOM: Trenutno je na vrhuncu, evo koliko bi još mogla trajati

U Hrvatskoj od gripe boluje više od 20.000 ljudi, a na udaru su posebno djeca vrtićke i školske dobi

Dok svijet strahuje od epidemije koronavirusa, Hrvatsku hvata panika zbog gripe. U cijeloj je zemlji trenutno zaraženo više od 20.000 ljudi, a polovina njih je počela bolovati u posljednjih tjedan dana. Gripa je ove zime najviše udarila na djecu vrtićke i školske dobi. Opustošila je škole, a toliko je opasna da je iznenadila čak i liječnike.

“Ove godine čak je i nas malo iznenadila. Komplikacije su očekivane, ako se dogode. Gripa treba proći bez komplikacija ako se pridržavamo nekih stvari. Bolest će najčešće proći bez komplikacija. No, može doći do upale uha, ali i do težih stvari”, rekla je za RTL Đurđa Španović, predsjednica Društva za prevenciju i socijalnu pedijatriju pri Hrvatskoj liječničkoj komori.

Pranje ruku i boravak na otvorenom

Ona je dala savjet odgajateljima, učiteljima i ravnateljima kako spriječiti širenje ove uobičajene zarazne bolesti u vrtićima i školama.

“Najčešće, najviše se razbole djeca do četvrtog razreda. Bolest kreće naglo, a onda se lako prenosi. Zato savjetujemo da se ne boravi previše u zatvorenim prostorima i da se često peru ruke”, upozorila je Španović.

Nikad nije kasno za cijepljenje

Na kraju je dala savjet i svima koji se žele cijepiti, ali i onima koji su već oboljeli od gripe.

“Ako se sada cijepite, nećete pogriješiti. Gripa će trajati do kraja ožujka. Ne treba strahovati, samo je potrebna prevencija. A oni koji se razbole, trebaju mirovati, piti puno tekućine”, zaključila je.