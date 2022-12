Pročelnik Zavoda za respiratorne infekcije Klinike F. Mihaljević, Rok Čivjak apelira: "Nemojte odmah prvi dan dolaziti, javite se prvo obiteljskom liječniku". Za vikend su zaprimili čak 250 pacijenata na Hitnu, no u bolnici bi ostalo 10 do 15 pacijenata. Vrhunac grupe se očekuje za oko mjesec dana.

"Brojevi (pacijenata op.a) koje smo vidjeli ovog vikenda puno su veće nego posljednje dvije zime u vrijeme pandemije. Možemo najaviti veliku sezonu gripe ove godine. Tijekom vikenda, na neradne i blagdanske dane, imali smo i do 250 pregleda na dan u našoj hitnoj ambulanti. To se nastavilo i danas, na prvi radni dan", rekao je dr. Čivjak. Večeras je u njihovim ambulantama za djecu i dorasle 60 pacijenata koji čekaju na pregled.

Kaže da je očekivano više djece koja imaju gripu zato što nemaju razvijen imunitet, pa je i ambulanta za djecu u Klinici pod većim opterećenjem.

Nastavilo se i danas prvog dana. Danas u dvije ambulante i to za djecu i za odrasle čeka oko 60 ljudi.

Val gripe je tak na početku

"Moramo zamoliti ljude da razborito procijene stanje bolesnika, da ne trče u prvim satima bolesti liječniku, pogotovo ne bolnice. Bolnice su opterećene jer smo organizirani za zbrinjavanje životno ugroženih stanovnika. Dolaze nam i oni koji ne trebaju hitni pregled, a onda oni koji to trebaju, čekaju i pet sati", govori pročelnik zavoda za RTL.

Na pitanje kada se javiti liječniku, odgovara."Kada se drastično pogorša stanje bolesnika i ako bolest traje dulje od tri ili pet dana, a ne prvi dan kad raste temperatura jer se prva tri dana ne razviju obično ni komplikacije ni kod gripe niti kod COVID-a. Do tada se to može rješavati simptomatskim mjerama - paracetamolom, ibuprofenom, skidanjem temperature, pijenjem puno tekućine. A ako ne prođe za nekoliko dana, a stanje se pogorša, nakon konzultacije primarnim liječnikom treba doći u bolnicu". Tvrdi da dnevno u bolnici zadrže od 10 do 15 bolesnika, a to je ni 10 posto od onih koji dođu u kliniku.