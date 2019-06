GRDOVIĆ BAŠ I NIJE SRETAN ŠKORINOM KANDIDATUROM: ‘Povuci se, Kolinda je svjetska zvijezda!’

Mladen Grdović predlaže Miroslavu Škori da zaboravi na kandidaturu za predsjednika države jer imamo Kolindu koja je ‘svjetska zvijezda’

Pjevač, skladatelj i ekonomist Miroslav Škoro kandidirao se jučer za predsjednika države, a sad estradni stručnjaci kažu da bi na njegovu mjestu odmah organizirali 40-ak koncerata po zemlji i u dijaspori te tako smanjili troškove kampanje, pišu Vijesti.hr. I dok se nižu pohvale i poruke podrške, nisu svi presretni Škorinom kandidaturom.

“Ja Škoru volim kao pjevača, stari smo prijatelji i uvijek ćemo biti prijatelji, ali za predsjednika… Mogao sam ja biti, ja bih dobio odmah”, smatra glazbenik Mladen Grdović, predloživši Škori da sve zaboravi. “Mislim da bi se Škoro trebao povući jer imamo odličnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović koja je svjetska zvijezda”, kazao je Grdović.

Njegov stari prijatelj od 1993. godine, umirovljeni general Željko Sačić, inače član Hrvatskih suverenista, otkrio je kako je došlo do Škorine odluke. “Međutim, bilo nas je 15-20 i kad je on počeo govoriti to je drugi čovjek bio. On je pokazao jednu odlučnost, uvjerenje”, rekao je Sačić te dodao da ih je sve zarazio pobjedničkim stavom. “Čak imamo i određenih zajedničkih točaka, mimo politike. Vinarstvom se bavimo i on i ja.”

Hrabar potez, ali…

Ipak, nisu svi generali sretni njegovom odlukom, pa je umirovljeni general Ljubo Ćesić Rojs uvjeren u ponovnu pobjedu aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. “Obožavam njegove pjesme, ali što se tiče kandidature moj stav je jasan. Podržavam aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i ona će pobijediti.”

“Škoro za predsjednika, mogu reći da me je iznenadilo, da je to vrlo hrabar potez. Eto, ja kao njegov kolega mogu reći da je njemu jako dobro išlo u ovom poslu i jedno pitanje za Škoru samo: Tko će mu pjevati pjesme ako on bude predsjednik, tko će mu raditi vino, imao je super vino. Ja mu samo želim puno zdravlja”, rekao je glazbenik Tomislav Bralić.

Zarađivanje tijekom političke kampanje?

Estradni stručnjaci tvrde kako bi na njegovu mjestu organizirali 40-ak koncerata u zemlji i u dijaspori te tako iskoristili veliku popularnost. “I da koristeći svoju popularnost kao pjevač, autor koji može dovest nekoliko tisuća ljudi na koncert ili par desetina ako treba prije svojih koncerata održi 15-20 minuta političkog govora i da poslije toga najnormalnije održi koncert. Na taj način smanjuje troškove kampanje i paralelno zarađuje”, smatra estradni menadžer Zoran Škugor.