Predsjednik Republike Zoran Milanović u subotu se pred novinarima osvrnuo na huliganske nerede u Ateni, ubojstvo jednog navijača AEK-a i uhićenje stotinjak pripadnika Bad Blue Boysa.

Rekao je sljedeće: "Pet dana ih policija ima pravo držati. To sad istječe i ako im svima daju pritvor, to je stotinu ljudi. Neovisno o tome zašto su oni išli dolje, išli su se mlatiti. To ne mogu podržati, to je naprosto čudno ponašanje, ali su građani i imaju svoja prava. Okolnosti tog ubojstva nisu razjašnjenja, ne zna se. Sad da ih baš grčka vlast može držati svih stotinu kroz nekakav frizirani pritvor, to bi onda imalo elemente krvne osvete ili kolektivne odgovornosti."

'Grčka ima tradiciju poštivanja ljudskih prava'

Njegova je izjava odjeknula do Grčke odakle mu je danas priopćenjem odgovorilo tamošnje Udruženje sudaca i tužitelja. Naravno, nije im se svidjelo ono što su od njega čuli.

"Izjave predsjednika Republike Hrvatske predstavljaju izravno uplitanje u rad pravosuđa države članice Europske unije i uvredu za institucije naše države. Zaštita temeljnih pravnih dobara kao što su život, tjelesni integritet te zdravlje i socijalni mir primarna je obveza države koja osigurava uredno funkcioniranje društava i europske pravne stečevine. Grčka ima tradiciju poštivanja ljudskih prava, a pravosuđe primjenjuje zakone organizirane grčke države koji su uspostavljeni u okviru Ustava i prava Europske unije", odgovorili su Milanoviću iz grčkog Udruženja sudaca i tužitelja.