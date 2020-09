GRČKA I TURSKA VEĆ IMAJU STRATEGIJU ZA IDUĆU TURISTIČKU SEZONU, A HRVATSKA? ‘Nama su sada ključne ove tri stvari’

Mediteranska konkurencija već je poduzela mjere pomoći turističkom sektoru

Čini se kako od rujanskog turističkog prometa ni traga, a uobičajeni sporazumi o poslovanju u idućoj godini s najvećim svjetskim organizatorima putovanja, koji se uglavnom potpisuju najkasnije u kolovozu za iduću godinu, ove godine su tek puko slovo na papiru, piše Slobodna Dalmacija.

Naime, veliki tour-operatori u strahu od razvoja pandemija ne žele preuzeti fiksne obveze prema zakupu za iduću godinu. Svaki ugovor o zakupu za iduću godinu znači i financijske obveze od kojih svi bježe, a poučeni lošim iskustvom s ovogodišnjom korona-sezonom u kojoj su svi gubili na ranije ugovorenim poslovima, pa u takvim okolnostima praviti poslovni plan za 2021. postaje gotovo neizvedivo.

Ni obiteljskim iznajmljivačima nije ništa lakše planirati svoje poslovanje i financijske obveze prvenstveno prema bankama, kada im nitko ništa ovog trenutka ne može garantirati za iduću godinu. Ne zna se čega će i u kojoj mjeri biti oslobođeni od plaćanja,a što će im ostati kao obveza bez obzira na promet koji su napravili. Istina, tijekom svibnja i lipnja brojne su rezervacije dolazaka gostiju prebacivane s ove godine na iduću, ali nitko nikome ne može garantirati da će u 2021. najavljeni gosti i stići.

Ništa manje važne za turistički promet 2021. godine nisu ni avio-linije čije glavne konture broja letova i pravaca su se uvijek planirale u ovo vrijeme, a potvrđivale krajem godine kako bi tour-operatori na njima pravovremeno mogli zakupiti odgovarajući broj sjedala za svoje goste.

Kako u takvim okolnostima planirati turističku poslovnu 2021. godinu, pitanje je koje muči tisuće tvrtki, od onih najvećih do mikro-poduzetnika u turizmu koji jednostavno ne znaju odakle krenuti u oblikovanje obujma posla za 2021.

Spašavaju nas Nijemci, Česi, Poljaci…

“Auto-gosti su nam od ključne važnosti, a pri tome tržište Njemačke ima prvo mjesto po važnosti jer se i ove godine pokazalo koliko nam ti gosti vjeruju. Svaka čast Japancima i Amerikancima, ali kad zagusti, uvijek nas u turizmu spašavaju Nijemci, Česi, Poljaci… Zato bih ja sve karte za 2021. godinu stavio na ta auto-tržišta”, kazao je za Slobodnu direktor hotela na Makarskoj rivijeri. Neki turistički radnici su veći optimisti za 2021. godinu jer su s partnerima načelno dogovorili nastavak suradnje, ali bez obveza i bilo kakve garancije da će se to i realizirati.

“Mi smo potpisali ugovore s touroperatorima za 2021. godinu s ovogodišnjim cijenama i temeljem toga planiramo imati oko 80 posto normalnog bookinga iduće godine. Naravno da sve ovisi o epidemiološkoj situaciji, ali moramo planirati poslovanje, ne možemo čekati razvoj situacije. Vrijeme ide i na državnoj razini je nužno skupiti sve znalce iz turizma i hitno posložiti prioritete u poslovanju i marketingu za 2021. godinu. Budemo li mi kao „slobodni strijelci“ gađali svatko svoje goste, nećemo ništa napraviti. Situacija je preozbiljna i velike turističke zemlje već su napravile planove oporavka i strategije privlačenja gostiju u idućoj godini. Hrvatska ima svoje prednosti koje smo vidjeli u ovoj godini i moramo ih kvalitetno artikulirati. Ne znam što se još čeka, već kasnimo”, komentar je otočkog direktora hotelske kuće.

Tri stvari su ključne

Mediteranska konkurencija već je poduzela mjere pomoći turističkom sektoru. Do sada je već 11 država članica EU kojima je turizam važan dio gospodarstva, uključujući Tursku i Grčku, donijelo odluku o privremenom smanjenju PDV-a na turističke usluge.

“Za pripremu iduće turističke godine ključne su tri stvari: nastavak mjera potpora očuvanja radnih mjesta do početka iduće sezone, odnosno do kraja 2021., potom osiguranje sredstava za likvidnost i pripremu turističke sezone 2021., u dogovoru s HNB-om, HBOR-om i poslovnim bankama, kako bi se olakšalo odobrenje takozvanih korona kredita te moratorija i reprograma tamo gdje je to nužno te, kao treće, učinkovito korištenje sredstava iz fondova EU-a. Zato je teško reći što će biti 2021., ali iz današnje perspektive sigurno je da će trebati nekoliko godina za povratak na brojke iz prethodnih godina”, zaključio je Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma.