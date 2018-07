GRBIN UPOZORIO NA BROJNE UDARE KOJI ĆE POGODITI GRAĐANE: ‘Možda Vlada misli da zbog uspjeha sportaša ne vidimo što se događa’

Zbog opširnog dnevnog reda saborski zastupnici plenarni radni tjedan, umjesto uobičajene srijede, počeli su već u ponedjeljak.

Sjednica je počela iznošenjem stajališta u ime klubova zastupnika, a prvi je o problemu demografije govorio Hrvoje Zekanović.

“Vjerujem da smo svi ponosni nakon utakmice, nakon što je reprezentacija pokazala naciji kako se boriti za domovinu. Volio bih da i hrvatski političari igraju utakmicu na isti način, da ne igraju za sebe nego za domovinu”, rekao je Zekanović.

Napomenuo je i kako gubimo utakmicu već 30 godina i to onu demografsku. I Božo Petrov bio je sličnog stava. Kazao je kako u ovom trenutku jedino nogometaši donose radost ovom društvu te da Vlada nema potencijal da provede ništa od onoga što su obećali.

‘Vidimo što se događa’

I SDP-ov Peđa Grbin obrušio se na mirovinsku reformu.

“Ono što je ministar Pavić proteklog tjedna govorio može se nazvati samo jednim, a to je ucjena”, rekao je Grbin, a prenio Dnevnik.hr

“Možda Vlada misli da zbog uspjeha sportaša ne vidimo što se događa, ali tome nije tako. Vidimo što se događa. Svjedočimo napadu na mirovinski sustav koji nije ostao usamljen. Imamo napad na zdravstveni sustav. S ovakvim zakonom o zdravstvenoj zaštiti nitko neće ni doživjeti mirovinu. Ovo što se događa nije dobro. Vodi do toga da ljudi koji su godinama mukotrpno preživljavali kada odu u mirovinu neće moći ni to. Zato kažemo povucite mirovinsku i zdravstvenu reformu, sastanite se sa socijalnim partnerima i uputite u proceduru nešto što valja. A ako za to niste sposobni onda se maknite”, kazao je Grbin, prenosi Dnevnik.hr.

Prema dnevnom redu zastupnici će raspravljati i o zahtjevima za raspisivanje referenduma dvije građanske inicijative, inicijative “Narod odlučuje” o promjeni izbornog sustava i inicijative “Istina o Istanbulskoj” o otkazivanju Istanbulske konvencije.