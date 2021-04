GRBIN SE OSVRNUO NA STANJE U SDP-U: ‘Članovi mi ne rade o glavi, nisam izgubio većinu! Imamo probleme, ali ih i rješavamo…’

Grbin se osvrnuo i na stanje o SDP-u pa je rekao da su donesene odluke koje je on predložio te da je na sjednici jasno rekao da ‘očito ovom prijedlogu treba još konzultacija’ pa naveo da to ‘nije gubitak većine’

Šef SDP-a Peđa Grbin stao je pred novinare poslije sastanka oporbe vezanog uz inicijativu opozicije za smjenu ministra zdravstva Vilija Beroša. Grbin je prvo govorio o Berošu te zašto su pokrenuli proceduru opoziva. Kasnije je morao odgovoriti na novinarska pitanja o stanju u SDP-u.

“Od prošle srijede kad smo krenuli u proceduru opoziva u zdravstvenom sustavu se dogodio potpuni kaos: raspad sustava cijepljenja, optužbe na razini Beroša i županija, Beroša i predsjednika Vlade, Beroša i liječnika… Potpuno je jasno da nam ovakav ministar zdravstva ne treba. Danas smo još jednom zauzeli jasan stav da on mora otići. On to sam nije prihvatio pa ćemo mi 4. svibnja predati inicijativu za njegov opoziv. Želimo izbjeći konotacije da je ovo predizborna aktivnost.

Predsjednik Vlade i predsjednik Sabora moći će sami odlučiti kada će se o opozivu raspravljati, prije ili poslije izbora. Ovo nije izborna tema nego tema zdravlja građanki i građana RH. Doživjeli smo krah sustava cijepljenja, da bolnice ostaju bez lijekova usred pandemije, saznali smo za ozbiljne sumnje za pogodovanje u nepotizam, namještanje javnih nabava, imali smo situaciju da je cvjećarica preko noći postala stručnjakinja za IT”, komentirao je predsjednik SDP-a.

GRBIN O BEROŠU: ‘Što će nam ministar koji za probleme okrivljuje druge; Nek ne radi dramu i cirkus’

‘Postoje ozbiljni elementi kaznenog djela’

“Ugrožen je život građanki i građana RH jer se ne mogu cijepiti. Pozivam DORH da analizira sve, ne samo pogodovanje nego i da li je u svemu ovome došlo do ugrožavanja života i zdravlja ljudi, jer ako se to dogodilo, postoje ozbiljni elementi kaznenog djela.

Kada je riječ o ministru, mi ne govorimo o njegovoj kaznenoj nego političkoj odgovornosti. Ali ovdje se treba angažirati i DORH. Za to netko naprosto mora odgovarati”, poručio je Grbin.

GRBIN OPLEO PO BEROŠU: ‘Mora otići jer se pojedinci bogate na račun njegova Ministarstva’

Registar cijepljenja

Grbin je komentirao i registar cijepljenja pa je rekao da je, što se toga tiče, zavladao kaos. Objasnio je zašto je to velik problem, osobito za turističku sezonu.

“Kaos u registru sustava cijepljenja ugrožava mogućnost RH da sudjeluje u projektima EU koji bi trebali objediniti podatke o cijepljenju ali i drugim podacima koji bi našim građanima omogućili da nesmetano putuju na području EU. Moram uputiti i apel prema Vladi i Ministarstvu zdravstva. Evidentno je da sustav ne funkcionira. Zamijenite ga drugim. U Hrvatskoj postoje ozbiljne IT tvrtke. Angažirajte ozbiljen ljude za ozbiljan posao, što prije. U protivnom riskiramo živote i zdravlje, ali dovodimo u pitanje i gospodarski oporavak. Ako registar ne uklopi u europski sustav, upitno je kako mislimo održati turističku sezonu. Krajnje je vrijeme da se poduzmu određeni koraci. Odgovornost je na predsjedniku Vlade RH i na ministru zdravstva, tko god on bio.

Bojim se da nitko u Hrvatskoj ne zna pun obim problema, zato što u sustavu vlada kaos. Nadam se da je do sutra moguće nešto napraviti, ali u to duboko sumnjam. Opoziv je jedna priča, a ovo je druga. Mora se osigurati funkcioniranje sustava. Ministar Beroš to nije u stanju, a na njegovo mjesto pod hitno mora doći netko drugi da nam se ne dogodi još i ekonomski kolaps”, rekao je čelnik SDP-a.

ŠOSTAR O PROBLEMU S PLATFORMOM: ‘Moramo se naći s informatičarima jer mi bez toga nećemo moći…’; Otkrio i novu lokaciju za cijepljenje

Rade li članovi SDP-a šefu o glavi?

Grbin se osvrnuo i na stanje o SDP-u pa je rekao da su donesene odluke koje je on predložio te da je na sjednici jasno rekao da “očito ovom prijedlogu treba još konzultacija”. Navodi da to nije gubitak većine.

“Da, više puta sam govorio da SDP rješava svoje probleme. Ima ih, ali ih rješavamo, a građani će odlučiti tko su najbolji ljudi da upravljaju njihovim jedinicama lokalne samouprave”, rekao je Grbin.

Odgovarajući na pitanje rade li mu članovi stranke o glavi, šef SDP-a odgovara negativno. “Što se tiče potpore, ja ju vidim prilikom svake inicijative kao što je i ova”, veli Peđa Grbin.

DRAMA U SDP-U: Skoro je eskaliralo do ozbiljne štete, ali Hajduković je razriješio dilemu podnijevši ostavku