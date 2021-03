GRBIN PORUČIO DA SU PLENKOVIĆ I JANDROKOVIĆ DVOLIČNI: ‘Bilo bi mi strano da se ne uvrsti Milanovićev prijedlog u Saboru’

Međutim, dodao je, ako predsjednik Sabora bude odlučio kršiti Ustav tada zastupnici imaju više mogućnosti

Čelnik SDP-a Peđa Grbin u utorak je izjavio kako bi mu bilo potpuno strano da predsjednik Sabora ne uvrsti u proceduru prijedlog izbora nove predsjednice Vrhovnog suda kojega je predsjednik Republike, tvrdi, uputio sukladno Ustavu.

“Meni bi bilo potpuno strano da predsjednik Sabora ne uvrsti prijedlog kojeg je predsjednik Republike uputio u Sabor sukladno Ustavu Republike Hrvatske”, rekao je Grbin na predstavljanju SDP-ove kandidatkinje Sanje Radolović za pulsku gradonačelnicu.

Predsjednik Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak da će predložiti predstojnicu Katedre za kazneno-procesno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta Zlatu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda.

Najavio je da će taj prijedlog poslati u Sabor, dok je predsjednik Sabora Gordan Jandroković ocijenio da taj predsjednikov prijedlog imenovanja vodeće osobe Vrhovnog suda ne poštuje ustavnost, zakon i saborski Poslovnik.

Grbin je u Puli izjavio da predsjednik Sabora ima određene obveze, a da je jedna od njih da, dođe li prijedlog koji je u skladu s Ustavom, uvrsti ga u saborsku u proceduru.

‘Neka to argumentiraju’

“A onda, ako većina saborskih zastupnika ima nekakav problem s onim što je predsjednik Republike predložio, neka to argumentiraju u raspravi i neka to odbiju”, istaknuo je Grbin.

Međutim, dodao je, ako predsjednik Sabora bude odlučio kršiti Ustav tada zastupnici imaju više mogućnosti.

Jedna od njih, rekao je, predviđena je saborskim Poslovnikom koji propisuje da trećina zastupnika može zatražiti te se točka mora uvrstiti u dnevni red sjednice.

“Ako predsjednik Sabora bude opstruirao razgovarat ćemo s kolegama iz opozicije i predložiti da ta točka bude uvrštena u dnevni red. To je naša obveza”, poručio je Grbin.

HDZ jedno primjenjuje kad im odgovara, a drugo kad im ne odgovara

Vezano za Jandrokovićevu izjavu da predsjednikovo predlaganje Zlate Đurđević nije u skladu sa zakonom naveo je kako je zanimljivo da vodeći ljudi HDZ-a jedno primjenjuju i tvrde kada ima odgovara, a drugo kada im ne odgovara.

‘Dvoličnost Plenkovića i Jandrokovića’

Podsjetio je na 2017. kada je premijer, istaknuo je, tražio od tajnice da napiše “one famozne ostavke”, a s obzirom da u Zakonu o Vladi nije predviđeno kako će se razriješiti pojedini ministar, kazao je, premijer je direktno primijenio Ustav.

“Dakle, za nešto što zakonom nije uređeno predsjednik Vlade nije imao problema direktno primijeniti Ustav. Kada se o njemu radi, onda to može, a kada se o direktnoj primjeni Ustava radi u slučaju nekih drugih, onda to odjednom ne može i to postane neprihvatljivo”, naglasio je Grbin.

Po njemu to samo pokazuje “kolika je dvoličnost i kod premijera Plenkovića i kod predsjednika Sabora Jandrokovića”.

“Oni mogu, a nitko drugi drugi ne smije. To je potpuno neprihvatljivo i zato Hrvatsku svode na razinu banana republike. Hrvatska to nikada nije bila, nikada neće i to im nećemo dopustiti”, zaključio je.