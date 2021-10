Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u petak je, nakon što je rasfomirao stari i osnovao novi Klub zastupnika SDP-a s 14 zastupnika, poručio da gubitak 18 zastupnika nije njegov osobni poraz nego plod politike i izbornog poraza prijašnje garniture u stranci.

"Klub SDP-a nastavlja funkcionirati u Saboru sa zastupnicama i zastupnicima koji su članovi SDP-a i nastavit ćemo raditi svoj posao za koji su nas građani izabrali", rekao je Grbin za Hinu nakon što je u petak poslije podne osnovan novi, više nego dvostruko manji Klub zastupnika SDP-a.

Na pitanje kako komentira to što SDP-ov Klub više nije najveći oporbeni u Saboru, odgovara da mu je žao što je dio kolegica i kolega članova SDP-a odlučio krenuti svojim putem, ali to je, kaže, njihova samostalna odluka. "Bez obzira na to je li nas 14, 18 ili 28 mi znamo koji nam je posao i radit ćemo ga", poručio je.

'Ovo nije moj poraz'

"Kao predsjedniku stranke naravno da mi nije drago što je dio zastupnika SDP-a odlučio krenuti svojim putem, ali to ne smatram svojim porazom nego plodom politike onih koji su vodili stranku na prošle parlamentarne izbore i poraza koji su na njima doživjeli, kao i činjenicom da se ni nakon tog poraza nisu opametili i shvatili da je jednostavno došlo vrijeme da se okrenu neke stranice", kazao je upitan smatra li osobnim porazom što je ostao bez više od polovice saborskih zastupnika.

O mogućnostima suradnje s novoosnovanim Klubom socijaldemokrata, Grbin kaže da je SDP imao i imat će svoje inicijative, a svi koji se prepoznaju u njima, dodaje, slobodni su ih podržati.

S obzirom na promijenjenu političku konfiguraciju na oporbenom dijelu parlamenta i dogovoru opozicije o kadrovskim promjenama, ističe da im one nisu prioritet, ali, dodaje, naravno da će osigurati zastupljenost SDP-a u radnim tijelima koja oslikava zastupljenost u Saboru. Što se tiče čelnih mjesta u radnim tijelima, to je stvar dogovora u oporbi i vjerujem da ćemo u idućih desetak dana to izdefinirati i Sabor potvrditi, napominje.

SDP ostao bez prava na dva zastupnika

Nije se htio izjašnjavati hoće li Sabina Glasovac ostati potpredsjednica Sabora, tek je ponovio da je to stvar predstojećeg dogovora oporbe. Mogućnost da Klub socijaldemokrata kao kandidata za potpredsjednika Sabora istakne Rajka Ostojića, koji je tu dužnost kratko u ime SDP-a obnašao na početku ovog saziva Sabora, Grbin je popratio riječima da je, što se tiče raspodjele i glasanja za mjesta koja pripadaju drugim političkim opcijama, dobra parlamentarna praksa da se takvi izbori podržavaju.

Dodao je da se opozicijski kandidati mogu izabrati uvijek samo s glasovima većine jer ako većina ne glasa, onda nijedan opozicijski kandidat ne može biti izabran.

"Zato je uvijek bila dobra parlamentarna praksa da se kandidati drugih političkih stranaka podržavaju, osim ako se ne radi o osobama koje su svojim radikalnim, rasističkim, nacionalističkim ili sličnim izjavama prešli svaku granicu", poručio je predsjednik SDP-a.

Padom s 32 na 14 zastupnika Klub SDP-a ostao je bez prava na dva zaposlenika.