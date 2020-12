GRBIN OPTUŽIO VLADU: ‘Zašto Rijeka i Primorsko-goranska županija već sda imaju jasan program pomoći, a vlada nema?’

SDP je u kampanji za lokalne izbore

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u ponedjeljak je ustvrdio da se u ovoj godini pokazalo kako se može uspješno upravljati, kao u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji, ili “lutati poput Vlade RH”.

Grbin je, govoreći na konferenciji za novinare u Rijeci, rekao da je taj grad među prvima u Hrvatskoj donio ozbiljan program pomoći gospodarstvenicima i građanima u korona krizi. Primorsko-goranska županija je pokazala kako se mjere mogu donositi proaktivno.

“Da nije bilo Istarske i Primorsko-goranske županije i Zlatka Komadine i njihovih proaktivnih mjera, pitanje je bi li vlada uvela mjere koje su bile potrebne da se u prvom valu koliko-toliko uspješno borimo s korona krizom, što u drugom valu nismo uspjeli”, rekao je Grbin.

‘Zašto mjere nisu donijete ranije?’

“Nakon posljednjeg uvođenja strogih mjera došlo je do opadanja broja zaraženih i epidemološka slika se popravlja pa se postavlja legitimno pitanje zašto se to nije učinilo ranije”, ustvrdio je predsjednik SDP-a. Postavlja se i pitanje, dodao je, zašto Rijeka i PGŽ već sad imaju jasan program pomoći gospodarstvenicima a vlada nema. Rijeka i PGŽ trebaju ostati kraj slobode, pravde i demokracije, a to se jamči jedino pobjedom SDP-a na lokalnim izborima, zaključio je Grbin.

Predsjednik riječke gradske organizacije SDP-a Marko Filipović naveo je da se SDP sprema za još jedan mandat upravljanja Rijekom. Pregovaramo, kazao je, s mogućim koalicijskim partnerima i nadamo se da će u drugom krugu izbora sve stranke lijevo od centra stati iza SDP-a.

Filipović je, osvrćući se na proteklu godinu u Rijeci, istaknuo uspješan početak, stanku zbog zatvaranja te snažan zamah organizacije kulturnih događanja tijekom ljeta u okviru Europske prijestolnice kulture. Rijeka je pokazala da je tolerantan, multietničan i mulikulturalan grad s mnogo kreativnih pojedinaca i udruga, ocijenio je. U krizi se pomoglo poduzetnicima i građanima, a u gradu su u tijeku veliki investicijski projekti, poput gradnje nove bolnice, ulaganja u lučku i cestovnu infrastrukturu te hotelski kompleks na Costabelli, naglasio je Filipović.

Predsjednik primorsko-goranskog SDP-a Zlatko Komadina je ustvrdio da građani, zahvaljujući SDP-ovu obnašanju vlasti u županiji i Rijeci, prepoznaju stabilnost. Istaknuo je velika ulaganja na području županije ove i godine prije, više od šest milijardi kuna u projekte prometne, energetske i društvene infrastukture, uključujući ulaganja u školstvo, zdravstvo i pomorsko dobro. “Ono što smo obećali izvršavamo. Uvjeren sam da građani ovog kraja žele živjeti socijeldemokratske vrijednosti, ako i nisu članovi ili simpatizieri SDP-a”, naveo je Komadina.