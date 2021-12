Predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostovao je na Dnevniku Nove TV gdje se dotaknuo pitanja referenduma, obnove, ali i stranačke blagajne.

"Stanje u stranačkoj blagajni je dobro, popravlja se i tempom kojim su krenuli do kraja 2023. sanirat će sve dospjele obveze", rekao je Grbin.

Šef SDP-a je ukazao na propust u zakonu jer ne postoji rok za predaju referendumskih potpisa.

"Naše referendumsko područje, pitanje kako su referendumi uređeni je katastrofalno. Zbog toga mi već godinama iz SDP-a upozoravamo i pozivamo Vladu da to promijeni i uredi. Nismo to mogli učiniti sami kad smo bili na vlasti, jer je to ustavna materija koju treba mijenjati počevši od Ustava preko Zakona o ustavnom sudu, pa do Zakona o referendumu", pojasnio je Grbin.

Plenković je bio upozoren?

Dodao je kako su 2018. godine premijera Andreja Plenkovića upravo na taj problem upozoravali i ponudili rješenje, ali i pružili ruku da se taj problem riješi, no "HDZ je zabio glavu u pijesak".

Na pitanje hoće li zbog sukoba u Saboru kazniti MOST-ovce u Sinju tako što SDP-ov vijećnik neće glasati za proračun, Grbin je odgovorio kako bi to bilo neodgovorno i bezobrazno prema Sinjanima i Sinjankama.

"Vijećnici SDP-a vode se interesima građana. Jedna od stvari koju su u Sinju zatražili je da se povećaju sredstva za sufinanciranje deficitarnjih zanimanja. Ako se prihvate SDP-ovi predloženi amandmani, izglasat će sinjski proračun", rekao je.

Na pitanje što bi da je SDP na vlasti napravio po pitanju obnove na Banovini, Grbin je odgovorio kako za početak trijalizam Fonda, ministarstva i Središnjeg ureda, gdje se ne zna tko pije, a tko plaća, ne bi postojao.

"Sve moralo biti pod istim krovom i građani ne bi smjeli čekati. Isto tako, ne smije se ni prebacivati odgovornost na drugoga", tvrdi.

'Novac treba znati potrošiti'

"Šest mjeseci smo svjedočili svakodnevnoj svađi Horvata i Vanđelića tko je kriv i tko manje radi. To se ne smije događati. Znate li koja je najveća tragedija obnove, ne novac, novac je tu, ne samo za Baniju, i za Zagreb: od novca EU i proračuna, samo treba znati raditi, treba ga znati potrošiti. U rebalansu proračuna za 2021. smanjena je stavka za obnovu za 200 milijuna kuna jer HDZ nije bio u stanju taj novac upotrijebiti za ono čemu je bio namijenjen, a to je obnova", pojasnio je Grbin.

"Zbog svega toga ljudi su još u kontejnerima, umjesto u svojim domovima", dodao je.

Zahvalio je svim udrugama i drugima koji su sudjelovali u obnovi, ali i istaknuo kako se ona ne može realizirati bez države.

Šef SDP-a priznao je da rejting stranke nije dobar, ali naveo je primjer stranke Olafa Scholza koja je prije izbora imala rejting lošiji od SDP-ovog, a danas su vladajući.

"Na meni je da građanima i građankama ove zemlje predstavim ono za što se SDP zalaže te da na temelju toga pokušam dobiti glasove", rekao je Grbin.