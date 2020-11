GRBIN O ZAHTJEVU ZA OPOZIV ČORIĆA: ‘Trebao bi otići već i zbog vjetroelektrana, ali to nije sve, ne bih stigao ni sve navesti’

“Predsjednik Vlade govori o energetskoj suverenosti, a istovremeno ministar Ćorić naftu koja se crpi na području Hrvatske dopušta iznijeti na preradu izvan granica”, istaknuo je.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin izjavio je u petak da je glavni razlog za pokretanje opoziva ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića ono što se dogodilo u “aferi vjetroelektrane”, da je njegova politička odgovornost u tom slučaju golema te da mora otići.

Grbin je, odgovarajući na novinarsko pitanje o razlozima pokretanja procedure opoziva ministra Ćorića, rekao u petak u Rijeci da je teško nabrojiti što je Ćorić napravio dobro, a ne što je napravio loše.

UJEDINJENA OPORBA POKRENULA OPOZIV MINISTRA ĆORIĆA: ‘On je kapetan HDZ-ovske korupcijske reprezentacije’

“Unatoč tome što je agencija za zaštitu okoliša i prirode rekla jedno, unatoč tome što je ured za zaštitu okoliša u sklopu ministarstva kojem je Ćorić bio na čelu rekao da u slučaju vjetroelektrane na području Krš-Pađene postoji ogromna opasnost od negativnog utjecaja na okoliš, ministar Ćorić je jednim potpisom, jednom promjenom odluke tu privatnu kompaniju oslobodio obveze izrade studije o utjecaju na okoliš i time još omogućio da joj pripadnu milijarde kuna dobiti koju ne bi trebala imati, a teret za to je prebacio na sve potrošače električne energije. Zbog toga Ćorić mora otići sve i da ne postoji kaznena odgovornost jer je politička odgovornost u ovom slučaju ogromna”, rekao je Grbin.

Dodao je da je to samo jedna stvar jer “imamo i zapošljavanje u Nacionalnom parku Krki, indicije da je takvih slučajeva bilo i u drugim parkovima, imamo sukob interesa u slučaju Kovačevića, imamo situaciju da je Ćorić navodno trebao voditi postupak otkupa Ine, a baš ništa po tom pitanju nije napravljeno”.

“Predsjednik Vlade govori o energetskoj suverenosti, a istovremeno ministar Ćorić naftu koja se crpi na području Hrvatske dopušta iznijeti na preradu izvan granica”, istaknuo je.

Grbin je rekao kako ne bi imao vremena navesti sve što je Ćorić radio te da on mora otići.

“Odgovornost hoće li on biti opozvan ili neće leži na svim saborskim zastupnicima, prije svega na onima iz vladajuće većine. Oni će u slučaju Ćorića morati odlučiti je li im bitniji javni interes, interes hrvatskih građana ili njihov partikularni osobni interes za očuvanje koalicije i na temelju toga ćemo suditi kakav je karakter ove vlasti, je li to ono što Plenković priča, prije svega kada izađe izvan granica Hrvatske, ili je to standardan HDZ-ov modus operandi – zdrpi i ne briši, nego ostani na vlasti”, zaključio je.

Peđa Grbin u petak je bio u Rijeci na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni SDP-ovi kandidati za riječkoga gradonačelnika i njegovu zamjenicu na lokalnim izborima Marko Filipović i Sandra Krpan.