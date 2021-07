Nakon što je iz SDP-a isključeno oko tri tisuće članova, među kojima i četvero saborskih zastupnika, iz stranke su se u srijedu oglasili priopćenjem u kojem predsjednik Peđa Grbin tvrdi da su ostali bez stranačkih iskaznica zbog načina rada na vodećim dužnostima u stranci i nereda kojeg su ostavili iza sebe.

„U dvije organizacije SDP-a- u Zagrebu i Slavonskom Brodu - dosad je bilo otprilike upisano pet tisuća članova, no, mnogi su bili fiktivni članovi. Sada ih ostaje oko dvije tisuće. Protekom od 45 dana, članstvo u stranci prestalo je i nekim članovima Kluba zastupnika SDP-a, kao što su Rajko Ostojić, Nikša Vukas, Zvane Brumnić, Marina Opačak Bilić te bivšem predsjedniku Gradske organizacije u Zagrebu, Gordanu Marasu", navodi se u priopćenju.

Nešto oštriji bio je u Newsroomu N1.

'Zbog svađa ne dolaze do izražaja naše politike'

“Mi se čitav niz godina svađamo, prepucavamo i to često biva glavna vijest o radu SDP-a. Naravno da se to onda odražava na sve razine upravljanja strankom. Na našu mogućnost da donosimo kvalitetne odluke, prezentiramo svoje politike kojih ima, ali upravo zbog ovog prvog razloga ne uspijevaju doći do izražaja. Tu je kolega Krstičević apsolutno u pravu. Mi moramo raskrstiti s određenim stvarima i moramo napraviti novi početak kako bi napokon počeli raditi ono što je u srži, ono što je u biti svake političke stranke, a to je stvarati politike i prezentirati ih građanima koji će nas onda prepoznavati po tome što zastupamo i što želimo učiniti ako dobijemo njihovo povjerenje”, rekao je Grbin, a objasnio je i što je glavni „grijeh“ isključenih.

“Kada govorimo o ljudima koji su u najvećem fokusu javnosti, a tu bi pridodao i našu zastupnicu iz Broda, kolegicu Opačak Bilić, radi se naprosto o tome da su to bili ljudi koji su rukovodili procesima u stranci u dvije naše najproblematičnije organizacije. Jedna na području Brodsko-posavske županije i Slavonskog broda, a druga je bila na području Grada Zagreba. Nek se nitko ne uvrijedi, ali svakoj političkoj stranci je organizacija upravo na području Grada Zagreba najvažnija zbog veličine, važnosti Zagreba, zbog utjecaja Zagreba na čitavu politiku Republike Hrvatske. Nismo mogli dopustiti da se te organizacije naprosto urušavaju”, kaže.

'Mi smo se sveli na prepucavanje'

Dodaje kako su rezultati dubinskog screeninga u obje te organizacije bili kazastrofalni.

„.Oni su pokazatelj jednog dugogodišnjeg nerada i rasula koje je vladalo u našoj stranci. Mi smo se sveli na prepucavanje isključivo i jedino oko toga tko će biti na listama, tko će sutra ili preksutra preuzeti nekakvu ulogu u nekakvom nadzornom odboru, a nitko nije razmišljao o tome kako dobiti povjerenje birača. Upravo je to najveća greška i upravo zbog toga smo morali donijeti ove odluke i o gradskoj organizaciji u Gradu Zagrebu i gradskoj organizaciji u Slavonskom Brodu”, dodao je Grbin.

Ističe kako to nije bila laka odluka, ali da su to bili ljudi koji su bili na čelu procesa koji su doveli do problema. „Ako stvoriš probleme u organizaciji, onda naprosto to ne mogu biti ljudi s kojima ćemo ih rješavati. Naprosto je nekim ljudima u trenutku kad su organizacije bačene na koljena, trebalo se zahvaliti.“

Ostojić: Peđa Grbin nije bio moj izbor. Nikada

Bivši SDP-ov ministar i bivši potpredsjednik stranke Rajko Ostojić koji nije 'prošao' stranačku reviziju u srijedu je ocijenio da se "aktualni predsjednik stranke Peđa Grbin u zadnjih godinu dana bavi jedino odstrelom njemu nepodobnih članica i članove stranke diljem Hrvatske".

„Peđa Grbin nije bio moj izbor. Nikada. A zašto je to tako? Jednostavno, nije taj, nije onaj koji vodi, onaj koji okuplja i to se vidi, to vide naši građani, dan za danom“, prokomentirao je unutarstranačku čistku Ostojić.

Istaknuo je da je "pružio kolegijalnu potporu Grbinu i mir u medijima, da provede program, ali njega nema, kao ni politika, čak ni u ovim, izvanrednim, covid-19 uvjetima".

„Jedino čime se bavi ovih godinu dana jest odstrel njemu nepodobnih članica i članova diljem Hrvatske“, istaknuo je Ostojić.

Kazao je i da se želi ispričati građankama i građanima Hrvatske za apsolutnu nezainteresiranost i ignoranciju takozvanog novog SDP-a za njihove probleme te da "želi da znaju kako SDP ima puno više za ponuditi od Peđe Grbina".

„Grbinov me potpis nije činio SDP-ovcem, niti će me ni za milimetar udaljiti od vjere i posvećenosti socijaldemokraciji“, poručio je Ostojić.

Sada već bivši član SDP-a nedavno je ponovno aktivirao saborski mandat koji je zamrznuo jesenas kako bi kolegama koje su išle na lokalne izbore otvorio prostor, a prije stavljanja mandata u mirovanje obnašao je dužnost potpredsjednika Hrvatskog sabora.