GRBIN O CAPAKOVOJ IZJAVI O IZLASKU IZ SAMOIZOLACIJE NA IZBORE: ‘Kako od bioterorista napraviti prosječnog birača’

SDP-ovac Grbin je Capakovu izjavu da ljudi iz samizolacije mogu izaći na izbore ako imaju masku, a nemaju simptome povezao s nedavnom izjavom infektologinje Alemke Markotić koja je kršitelje samoizolacije nazvala bioteroristima

Na parlamentarne izbore građani Hrvatske će, po svemu sudeći, ići već na ljeto. No, s obzriom na epdiemiološke mjere zbog koronavirusa, jedno od samorazumljivih pitanja je kako će glasovati oni koji će u to vrijeme biti u samoizolaciji.

Danas je na redovnoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite na to pitanje odgovorio ravnatelj Hrvatskog zavida za javno zdravstvo (i član HDZ-a) Krunoslav Capak. Kazao je kako se glasovanje može organizirati na daljinu, ali je dodao da ne bi bio problem niti da ljudi iz smaoizolacije dođu na glasačko mjesto ako nemaju simptome i stave masku.

IZLAZAK NA IZBORE LJUDI KOJI SU U SAMOIZOLACIJI? Capak: ‘Ako stave masku, a nemaju simptome, mislim da to ne bi bio neki problem’

‘Nema problema’ ili ‘bioterorizam’?

“Ljudi koji su u samoizolaciji nisu bolesni nego to su ljudi koji su bili u kontaktu s nekim tko je bolestan i zbog toga su pod povećanim rizikom da postanu bolesni. (…) Mislim da nije problem organizirati da oni glasaju na daljinu, dakle da ne moraju doći. Ali, što se tiče i dolaska njihovog na glasačko mjesto, ako stave masku a nemaju simptome mislim da to ne bi bio neki problem”, rekao je Capak.

Na Capakovu izjavu ubrzo je reagirao SDP-ov saborski zastupnik Peđa Grbin. On je na Twitteru Capakovu izjavu “Ako stave masku, a nemaju simptome, mislim da to ne bi bio neki problem” spojio sa svojedobnom izjavom druge članice Nacionalnog stožera, infektologinje Alemke Markotić koja je kršiteljima mjera samoizolacije poručila: “To je kao da pucate iz puške u trgovačkom centru, to je terorizam. U ovom slučaju bioterorizam”.

“Kako od bioterorista napraviti prosječnog birača, by Markotić&Capak”, kratko je i ironično prokomentitrao Grbin.

SDP-OV PEĐA GRBIN: Da bi izbori bili pošteni, trebaju se ukinuti zabrane kretanja i okupljanja

Kako od bioterorista napraviti prosječnog birača, by Markotić&Capak pic.twitter.com/yZD6k3Yi79 — Pedja Grbin (@pedjagrbin) May 11, 2020

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.