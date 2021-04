GRBIN O BEROŠU: ‘Što će nam ministar koji za probleme okrivljuje druge; Nek ne radi dramu i cirkus’

Grbin je najavio za sljedeću srijedu još jedan sastanak opozicije vezano za pokretanje postupka opoziva, nakon čega će odlučiti kada će ga poslati u proceduru

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin još jednom je u petak pozvao ministra zdravstva Vilija Beroša da podnese ostavku, pitajući što će nam ministar koji za svaki problem u svom resoru okrivljuje nekoga drugoga.

“Beroš naprosto na svako pitanje i problem u resoru nađe nekoga drugoga koga će okriviti zašto to ne funkcionira. Zato postavljam pitanje što će nam uopće takav ministar”, kazao je Grbin u Saboru i još jednom pozvao Beroša da sam ode i “ne radi dramu i cirkus”.

Beroš upire prstom u obiteljske liječnike

Kada ga se pita zašto reforme zdravstva stoje Beroš odgovara da je to zato jer su u ladici u Vladi, kada ga se pita o greškama u javnoj nabavi kaže da to nije njegov posao već stručnih službi, a na upozorenje da ne funkcionira cijepljenjem upire prstom u obiteljske liječnike, naveo je Grbin.

„U godinu dana on nije napravio ništa osim što je omogućio ljudima koji su se do jučer bavili cvjećarstvom da odjednom za milijun i pol kuna postanu IT stručnjaci”, kazao je Grbin i najavio za sljedeću srijedu još jedan sastanak opozicije vezano za pokretanje postupka opoziva, nakon čega će odlučiti kada će ga poslati u proceduru.

Grbin pozvao Plenkovića da svoju bahatost stavi sa strane

O odnosima predsjednika Republike i premijera Grbin je ustvrdio kako će se kod novog javnog poziva za predsjednika Vrhovnog suda vidjeti je li bilo riječ samo o igranju oko procedure ili o smišljenom napadu na pokušaj berem minimalne reforme pravosuđa.

„Predsjednik Republike je nekoliko puta pružio ruku, a predsjednik Vlade nekoliko puta tu ruku odbio”, rekao je Grbin i pozvao Plenkovića da unatoč teškim riječima s obje strane „svoju bahatost stavi sa strane i shvati da treba razgovarati”.