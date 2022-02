Predsjednik SDP-a Peđa Grbin ustvrdio je u subotu u Splitu kako nesposobnu Vladu treba natjerati da makar nešto malo napravi da bi se u sadašnjoj inflaciji poboljšao život ljudi. Čelnik SDP-a upozorio je na konferenciji za novinare da je Vlada trebala djelovati prije četiri mjeseca ali je tek prekjučer najavila donošenje mjera od kojih on ne očekuje da će poboljšati život ljudi.

Primijetio je da je Vlada tada bila jedino u stanju zamrznuti cijene goriva koje su ponovno porasle kad su se cijene odmrznule.

'Treba pokazati empatiju i odgovornost'

Ustvrdio je da cijena goriva može samo skočiti ako ne postoje druge mjere koje je, kaže SDP predlagao, poput novog načina obračuna PDV-a na gorivo, smanjenja trošarina i plivajućih trošarina. Govoreći o mjerama za borbu protiv inflacije kazao je da treba pokazati empatiju i odgovornost, te mijenjati sustav, a postoje brojne mjere koje se mogu napraviti - od smanjenja poreza na hranu do uvođenja inflatornog dodatka za umirovljenike. Kao dugoročnu mjeru SDP predlaže promjenu načina usklađivanja mirovina kako bi bar malo poboljšali život umirovljenicima i omogućili im dostojanstven život.

"Treba natjerati ovu nesposobnu Vladu da makar malo nešto napravi da se poboljša život ljudi", poručio je Grbin.

Grčić: Mijenjati obračun PDV-a na gorivo

Saborski zastupnik Branko Grčić drži da Vlada na inflaciju reagira sporo pa, uz manje trošarine predlaže i promjenu obračuna PDV- a na gorivo i uvođenje tzv. inflatornog dodatka za umirovljenike, među kojima njih čak 600 tisuća živi na rubu siromaštva.

Vezano za prijetnju splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića urednici gradske rubrike Slobodne Dalmacije, Grbin je rekao da je u zemlji u kojoj se premijer na drzak način odnosi prema novinarima to što je napravio Ivošević više normalno nego izuzetak. No, Grbin je poručio da to nije prihvatljivo i ne smije se događati. Prijetnja sama po sebi je neprihvatljiva, a prijetnja zato što dužnosnik nije zadovoljan načinom na koji se nešto piše o njemu je korak više, zaključio je Grbin.