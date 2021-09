Stotinjak članova SDP-a okupilo se u Tuhelju na savjetovanju o reformi lokalne samouprave, no, neizbježna su bila pitanja o izbačenim članovima i zastupnicima o čemu je predsjednik Peđa Grbin u subotu rekao da mu je nelogičan stav Sabora da stranka ne može odlučivati tko će biti članovi Kluba.

Grbin na konferenciji za novinare nije bio voljan odgovarati na mnoga novinarska pitanja o isključenju brojnih članova pa i saborskih zastupnika iz stranke kao ni o stanju u saborskom Klubu zastupnika koji četvero isključenih ne želi napustiti. Kazao je da ovo savjetovanje nije mjesto za razgovor o stanju u stranci nego će se o tome raspravljati iduću subotu na sjednici Glavnog odbora i na Klubu prije početka zasjedanja Sabora.

Nije htio govoriti što će predložiti Klubu, no, nelogičnim smatra da politička stranka koja po Poslovniku Hrvatskog sabora osniva Kluba zastupnika ne može utjecati na to tko je dio tog Kluba. Naime, premda je SDP obavijestio Sabor da Rajko Ostojić, Marina Opačak Bilić, Nikša Vukas i Zvane Brumnić više nisu članovi SDP-a, Sabor ih i dalje smatra članovima Kluba SDP-a, ali nezavisnima.

Grbin je potvrdio je da nije zadovoljan rejtingom stranke te istaknuo da je jedna od stvari koja je u SDP-u često nedostajala je zauzeti konkretan i jasan stav oko pitanja koja predstavljaju problem građanima, poduzetnicima i koja predstavljaju problem za funkcioniranje države, no, dodaje, "mi smo to danas počeli raditi“. To je put kojim ćemo popraviti rejting, istaknuo je.

Bernardić: 'Neću raditi Grbinu ono što je on meni radio...'

Na trodnevnom savjetovanju o lokalnoj i regionalnoj samoupravi te o programskim prioritetima okupilo se stotinjak lokalnih čelnika, saborskih zastupnika, stranačkih savjeta i članova vrha SDP-a, na njemu je bio i bivši predsjednik SDP-a Davor Bernardić koji je ocijenio da je brisanje nekoliko tisuća članova iz stranke, među kojima je i četvero zastupnika i bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a, najveća kriza u 31 godini postojanja SDP-a, ali da ne namjerava tražiti ostavku vodstva stranke.

U izjavi za HTV je kazao da "bez okupljanja nećemo moći dalje i stvoriti pobjedničku atmosferu kako bi preuzeli odgovornost za Hrvatsku“. Ja Peđi Grbinu ni aktualnom vodstvu neću raditi ono što su oni meni radili četiri godine kada su me kontinuirano pozivali na ostavku i rušili me, poručio je. Najavio da na Klubu zastupnika neće glasati za isključivanje četvero zastupnika, inače njegovih bliskih suradnika, jer, kazao je, "i ja i debela većina stranke želimo jedinstven SDP i jedinstven Klub i ne želimo da se razbije na dva kluba“.

Očekujem da nastavimo zajedno raditi dalje i otvaramo važna pitanja za građane i da se vratimo na poziciju prvog izazivača HDZ-u s perspektivom da na izborima preuzmemo odgovornost za Hrvatsku. Trenutačno smo ugroženi od platforme Možemo i ovo nerazumno brisanje članova samo produbljuje krizu i šteti našoj poziciji na političkoj sceni, ocijenio je Bernardić.

Neslužbeno se doznaje da je Bernardić, iako to nije bila tema, nego reforma javne uprave, u svojoj raspravi zagovarao okupljanje, a ne izbacivanje ljudi za stranke, što je od nekih popraćeno dobacivanjem da prestane. Tražio je da se izbačeni vrate u stranku i hvalio Rajka Ostojića i Gordana Marasa kao ministre te tvrdio da mu je poznato da je nekim članovima vodstva SDP-a žao što je došlo do toga da dio članstva nije ostao u stranci nakon reevidencije.

SDP priprema sveobuhvatnu reformu lokalne samouprave

Grbin je, pak, na konferenciji za novinare, izvijestio da SDP-ovci danas raspravljaju u kojem bi smjeru trebala krenuti reforma lokalne samouprave jer je niz primjera u kojima županije nisu u stanju ispunjavati svoje funkcije, kako bi se osiguralo da se Hrvatska ravnomjerno razvija i da građani u svim krajevima imaju dobru zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, dobru prometnu povezanost.

"To županije nisu u stanju osigurati jer nemaju novca i nemaju kapaciteta za gospodarski razvitak. Sustav lokalne samouprave u Hrvatskoj ne funkcionira i zato je kočnica razvoja čitave države, a građani u brojnim sredinama ne uspijevaju dobiti javnu uslugu koja im treba, sustav je skup i trom“, izvijestio je Grbin.

Zato mi kao socijaldemokrati želimo postaviti temelje nove politike regionalnog i lokalnog razvoja Hrvatske. Pripremamo sveobuhvatnu reformu lokalne samouprave koju ćemo zajedno s našim partnerima implementirati i na taj način mijenjati društvo jer u SDP-u za to postoji politička volja, najavio je.

Ahmetović: 'Transparentnost trošenja javnog novca je imperativ'

Politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović imperativnom je politikom ocijenila transparentnost trošenja javnih sredstava. HDZ-ovu najavu transparentnosti iz predizborne kampanje nazvala je 'nulom' jer jedinice lokalne samouprave objavljuju samo proračunske dokumente, ali iz njih građani nemaju uvid na koji način se troše njihovi novci.

"Od samo osam lokalnih jedinica koje su uvele potpunu transparentnost pet ih je iz SDP-a i građanima daju potpunu kontrolu nad novcem koji uplaćuju u proračun, i to je borba protiv korupcije i poštivanje građana i njihovog novca, a HDZ-ovi gradonačelnici i načelnici za proračunski novac jedu janjetinu, kupuju kulene i kupuju parfeme“, kazala je.

Članica Predsjedništva stranke i gradonačelnica Supetra Ivana Marković upozorila je na neadekvatnu zdravstvenu skrb na Braču gdje nedostaje ginekologa i pedijatara te zapitala Vladu i ministra zdravstva kako namjerava riješiti taj problem na otocima u okolnostima manjka liječničkog kadra i medicinskog prijevoza. Dodala je da je odgovornost za to i na županijama koje ne vode računa o otocima i ruralnim sredinama te najavila i da Supetar uvodi transparentnost i potpun uvid u trošenje gradskog novca.