GRBIN NAPAO PREDSJEDNICU ZBOG ‘SRAMOTNE IZJAVE’: ‘Nju zanima jedino i isključivo vlast, za Hrvatsku je nije briga’

Saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin sramotnom je u srijedu ocijenio izjavu predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović prema kojoj će biti predsjednica ili će posao pronaći izvan Hrvatske.

“Ako čujemo njenu sramotnu izjavu od jučer, meni se čini da ona već ima plan B. Podsjetit ću, rekla je da će ili biti predsjednica ili će posao pronaći izvan Hrvatske, čime je jasno rekla hrvatskim građanima da nju u Hrvatskoj zanima jedino i isključivo vlast, a ako te vlasti nema, onda je za Hrvatsku boli briga. Dakle, Grabar Kitarović je već u kampanji, a hoće li to formalizirati odlukom o tome da bude kandidatkinja, mislim da je to samo pitanje vremena“, poručio je Grbin.

Tijekom svečanog prijema na Pantovčaku na Dan državnosti, u razgovoru za Dnevnik Nove TV Grabar Kitarović je rekla: “Želim predsjednički mandat odraditi do kraja. Što će biti nakon toga – ne znam. Narod će odlučiti. Ne bojim se ničega. Posla uvijek ima u svijetu. Kad vam se jedna vrata zatvore, druga se otvore”.

Grbin: Predsjednička kampanja je počela prije dvije godine stalnim izmještanjem ureda

Grbin je ustvrdio i kako predsjednička kampanja traje skoro dvije godine otkako je predsjednica Grabar Kitarović svojim stalnim izmještanjem ureda pokrenula kampanju o trošku poreznih obveznika.

“Danas napokon imamo ljude koji su izašli pred hrvatsku javnost, kao što je to učinio Zoran Milanović i medijima odgovarao na pitanja zašto to čini, što namjerava promijeniti i zašto je u kampanji. Za razliku od Grabar Kitarović, za to trošak nisu platili porezni obveznici“, istaknuo je.

Što se tiče potpore Milanoviću, kaže da ju je već dobio od SDP-a, iako još treba biti i formalizirana. “Kao što je najavljeno, vodit će se razgovori i s drugim političkim opcijama koje su mu bliske. Vjerujem da će razgovarati sa svima onima u Hrvatskoj koji se nalaze u građanskom centru i ljevici”, smatra Grbin.

S obzirom na najavu da bi Miroslav Škoro jačao, a Milanović smanjivao ovlasti predsjednika, novinare je zanimalo zašto se uopće kandidirao.

‘Zalažem se za smanjivanje ovlasti predsjedniku’

“Škoro je u svojim prvim izjavama najavio dvije stvari – jedna je jačanja ovlasti predsjednika na razinu koju imaju predsjednici Turske i Azerbajdžana, a vjerujem da to nije put kojim bi Hrvatska trebala ići i drugo čime se bavi je promjena datuma državnih blagdana. Ni jedno ni drugo nisu ozbiljne ni kvalitetne teme, odnosno, poruke koje poslao. S druge strane, Milanović je jasno dao do znanja da je svjestan koja je uloga i položaj predsjednika i rekao je kako se vidi u toj ulozi”, kazao je Grbin.

Što se tiče smanjivanja ovlasti predsjednika Republike, ja se za to apsolutno zalažem, ali za to treba promijeniti Ustav, ali dok je god je Ustav takav kakav je, predsjednik Republike obnašat će dužnost u okviru koji propisuje, dodao je.

Novinare je uputio da o financiranju Milanovićeve kampanje pitaju poslovnog direktora SDP-a te dodao da ne razmišlja o mogućnosti ukidanja dvogodišnjih suspenzija za četvoricu Predsjedništva, o čemu bi se moglo raspravljati na sjednici Glavnog odbora 6. srpnja.