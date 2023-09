Peđa Grbin iduće će godine, kako govori u intervjuu za Hinu, ili biti na čelu 16. Vlade Republike Hrvatske ili više neće biti predsjednik SDP-a.

Smatra se najozbiljnijim i najjačim izazivačem aktualnom premijeru Andreju Plenkoviću, a do pobjede namjerava doći nizom, kako ističe, realnih i održivih politika koje SDP priprema, a kojima je u fokusu poboljšanje standarda građana i rast gospodarstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Konkurenciju za čelno mjesto u vladi nakon svrgavanja HDZ-a s vlasti dobio je u Sandri Benčić iz Možemo, kojemu, pak, zamjera, što je odbijanjem predizborne koalicije prednost dao izgradnji stranke umjesto nužnim promjenama u Hrvatskoj.

Izjavili ste da ste najbolji premijerski kandidat na političkoj sceni. Po kojim kriterijima ste došli do tog zaključka?

Najbolji sam kandidat za premijera, jer imam jasnu viziju promjena u našem društvu, u našem timu nalaze se najbolji ljudi koji će te promjene provesti, a iza mene stoji najveća oporbena stranka. Mi smo stranka koja u svom središtu djelovanja ima ljude i njihove potrebe, a Plenković i HDZ imaju sebe i svoj interes, da ne kažem, svoju stražnjicu i tu je razlika potpuno jasna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znači li to da ćete u izborni sraz u istu jedinicu s Plenkovićem, u izravni duel, ili ćete se povući u sigurnost 8. izborne jedinice?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijela Hrvatska je jednako bitna i ima jednako pravo sudjelovati u izboru premijera. Irelevantno je tko se u kojoj izbornoj jedinici kandidira jer će građani u cijeloj Hrvatskoj glasati za onu političku opciju i kandidata za premijera koje smatraju najboljima, a što se mene tiče, do sada sam četiri puta u Sabor izabran u 8. izbornoj jedinici, zadnji put s najvećim brojem preferencijskih glasova od svih SDP-ovih kandidata.

'Ne mogu pobjeći od Plenkovića'

Odete li u 8. jedinicu, mogli bi vas kritizirati da bježite od direktnog sučeljavanja s Plenkovićem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ja ne mogu pobjeći od Plenkovića, sve i da hoću, zato što se duel između dva kandidata za premijera vodi u javnom prostoru, bez obzira na to kandidira li se jedan u Zagrebu, a drugi u Puli, obojica u Zagrebu ili se jedan ni uopće ne kandidira na izborima jer je u hrvatskom izbornom sustavu i to moguće. Pa već smo imali premijera koji uopće nije bio na izborima, iz koalicije u kojoj je HDZ bio najveća stranka!

Uvjereni ste da možete pobijediti Plenkovića?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne bih se kandidirao na ovim izborima da to ne mislim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li Možemo odbijanjem predizborne koalicije sa SDP-om umanjio oporbene šanse na izborima?

Hrvatski izborni sustav honorira koalicije, no, to ne znači da je priča gotova. Niti blizu. Štoviše, ova situacija ima određenih prednosti jer, recimo, da smo sada u koaliciji, a Možemo sudjeluju na konferenciji o odrastu, onda bismo mi morali objašnjavati zašto smatramo da je Hrvatskoj potreban rast i razvoj i da zbog toga ne podržavamo važan dio politike koju Možemo zastupa. Ono što je činjenica je da je njihova odluka građenje svoje stranke nauštrb lakšeg postizanja pobjede i nužne promjene u Hrvatskoj. Imati HDZ na grbači 12 godina za ovu zemlju bilo bi pogubno, SDP će se rukama i nogama boriti da se to ne dogodi i u tome ćemo uspjeti.

Oporba stalno ističe rezultate anketa po kojima 75 posto građana misli da zemlja ide u krivom smjeru. Kako onda ne uspijevate, barem tako ankete pokazuju, privući dio tih nezadovoljnika?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Malo kritike na račun oporbe, dakle i na naš račun – zato što smo se previše fokusirali na kritiziranje onoga što vladajući rade, umjesto da nudimo rješenja. Građani sami vide što u Hrvatskoj ne valja, a naša je obveza građanima ponuditi što će biti kada izaberu promjene. Nama u SDP-u je to sada prioritet i predstavili smo niz prijedloga koji se odnose na radne odnose i povećanje plaća, na spuštanje cijene stanovanja, na predškolski odgoj, odnosno, vrtiće, a sada predstavljamo politiku za umirovljenike i radimo na tome kako unaprijediti hrvatsko gospodarstvo.

Do izbora ćemo prezentirati sve ono za što smatramo da je potrebno da Hrvatska doista okrene stranicu jer micanje HDZ-a s vlasti je tek jedan korak prema onome što Hrvatskoj treba. Predstavit ćemo kakvu Hrvatsku vidimo sutra, dan nakon izbora, ali i kako je vidimo za godinu, dvije, za deset godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Benčić za Danas otkrila planove za nadolazeće izbore i s kim vidi potencijalnu suradnju: 'Ne očekujem natezanja'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

HDZ-u stalno iskaču neke afere, ali vi to ne uspijevate iskoristiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iznimno uspješno su ogadili politiku prosječnom građaninu, čovjek bi rekao da im je to dio strategije. Uz kontinuirane afere kroz koje se kao društvo probijamo, objektivno je teško povesti ozbiljnu diskusiju o tome kakvu Hrvatsku doista njeni ljudi žele jer bi se tek onda shvatilo koliko je ovih Plenkovićevih sedam godina bilo isprazno i protraćeno. Mi želimo razgovarati kako osigurati građaninu ove zemlje, koji dođe na blagajnu da mu to bude što je moguće manje traumatično iskustvo, da u tom trenutku ne proklinje sve živo i mrtvo. Znamo kako to napraviti! Donositi politike za sljedeći tjedan ili dva, kao ove najnovije Vladine mjere, pogrešno je jer nema nikakve vizije razvoja zemlje.

SDP sada ima 13 saborskih zastupnika. Što će za Vas predstavljati izborni neuspjeh?

Sve osim formiranja Vlade sa SDP-om na čelu je neuspjeh.

Bude li takav ishod, treba li odmah očekivati Vašu ostavku?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako se to ne ostvari, ja podnosim račun i zahvaljujem se kolegama, ne nužno na suradnji, ali svakako na podršci za predsjednika stranke. Vrlo jasno – mi na ove izbore idemo s ciljem da promijenimo Hrvatsku, a to ne možemo ako nakon njih ne formiramo Vladu.

Trenutačno vam je u fokusu mirovinska reforma po kojoj bi prosječna mirovina 2028. godine trebala iznositi 750 eura. Mogu li umirovljenici toliko čekati i koliko će uopće tada vrijediti taj iznos?

Naš cilj je prosječnu mirovinu u roku od četiri godine podignuti za 50 posto, a jedan od stupova te promjene koja bi trebala osigurati tih 750 eura je i promjena načina usklađenja mirovina. U slučaju da inflacija bude veća, onda će to biti i veći iznos jer ugrađujemo mehanizam koji će trajno, naglašavam - trajno, osigurati da mirovina ne gube na vrijednosti. Drugi element je uvođenje posebnog dodatka kao trajnog povećanja jer samo usklađenje ne može osigurati da mirovina dostigne razinu potrebnu za dostojanstven život umirovljenika.

Znam da umirovljenicima nije lako čekati, ali ne dopuštam si obećanje za koje unaprijed znam da proračun ne može izdržati. Možda bih lažnim obećanjem dobio glas više, ali u hrvatskoj politici je dovoljno onih koji obećavaju stvari za koje znaju da neće ili ne mogu ostvariti. Mirovinska reforma koju predlažemo je realna i ostvariva i donijet će povećanje mirovina već u prvoj godini, a do kraja mandata mirovinu s kojom umirovljenici mogu voditi dostojanstven život.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vladin peti paket mjera uvjetno ste pozdravili, uz kritiku da nema sustava nego je riječ o ad hoc potezima?

Nemam problem reći da je subvencija za energiju dobra. Ali isto tako ovo sa smrzavanjem cijena potrošačke košarice izgledalo je i bizarno i brzopleto, kao da je Plenković u srijedu navečer vidio clip Aleksandra Vučića koji jede parizer, pa okrenuo par brojeva i rekao 'dodaj košaricu'. Jer u ponedjeljak smo slušali o 1300 proizvoda, u utorak je broj već pao na 360, u srijedu 100, a u četvrtak se završilo na zamrzavanju cijena za 30 proizvoda, od kojih je za dobar dio njih već sada cijena niža.

Kod inflacije problem su i banke i disproporcija između kamata na štednju i na kredite, pa onda nemoj na koljenima moliti bankare da nešto naprave nego reci da ide porez ako za mjesec dana ne smanjite kamate na kredite, odnosno, podignete na štednju. Ne učine li to, onda se uvodi porez na novac koji su doslovno maznuli iz džepova građana i iz toga se financiraju daljnje mjere za vrtiće, stanogradnju, mirovine. Ako banke ne žele pomoći milom, onda ćemo vas mi na to natjerati silom i to je alat koji država ima, što je, recimo, SDP pokazao u slučaju švicarca.

A to što Vlada rješava probleme od danas do sutra, nečime što će netko dobiti za dva ili tri tjedna, što će toj osobi doista donijeti olakšanje, ali tek kratkotrajno, itekako ukazuje da se radi o predizbornom potezu i da će izbori uskoro, vjerojatno prije krajnjeg roka.

Razgovarala: Sandra Bartolović