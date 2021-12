Nakon skandalozne izjave Zorana Milanovića, koji je komentiraći svirepo smaknuće obitelji Zec uključujući i 12-godišnju Aleksandru, kao i sramotni pravosudni potez koji je uslijedio, reagirale su udruge civilnog društva, analitičari, ali ljevica je šutjela.

Tomislav Tomašević, prvi je gradonačelnik Zagreba koji se pojavio na komemoraciji za obitelj Zec, no za osudu je tebalo pričekati obraćanje Sandre Benčić

'Ako se još itko pita, kao što se Predsjednik pitao..'

"Što se tiče obitelji Zec naš stav je jasan. Jučer je po prvi put gradonačelnik Zagreba bio na komemoraciji i zaista, mislim da je to važan iskorak u suočavanju s prošlošću u gradu Zagrebu. Želim također reći da, ako se netko pita, kao što se Predsjednik jučer pitao što bi još trebalo učiniti jer je plaćena odšteta. Može se doći na komemoraciju, to se može napraviti. Može se jednom godišnje nazvati preživjele članove obitelji, izraziti im sućut, izraziti žaljenje i ponoviti, svaki put, svake godine da je Hrvatska i njihova zemlja i da je Zagreb i njihov grad“, poručila je Sandra Benčić.

'Da, taj se slučaj namjerno zataškao'

No još je oštrije napala HDZ. Na pitanje zašto misli da nitko iz HDZ-a ne dolazi na komemoraciju bila je još oštrija.

"Zašto nitko iz HDZ-a ne dolazi? Zato što su oni krivi što nema odgovora. Vrlo jasno. Tko je bio na vlasti? Tko je bio glavni državni odvjetnik u to vrijeme? Tko je pustio da slučaj padne na proceduralnoj grešci? HDZ. Ako je to ono što je predsjednik htio reći – što se sad može napraviti jer je HDZ to zeznuo – to se onda treba reći na drugačiji način i vrlo jasno: da, taj se slučaj namjerno zataškao. Namjerno nemamo odgovornih i namjerno nemamo presudu čak niti u građanskopravnom postupku u kojem bi priznanja pisala u sudskoj odluci. Jer u trenutku kad je trebalo doći do te sudske odluke u kojoj bi ta priznanja bila navedena tada je ponuđena nagodba i odšteta preživjeloj djeci. Ne zato što se HDZ odjednom pokajao, nego zato da ne bi imao sudsku presudu u kojoj to piše. I ako me pitate tko je kriv za to – sami isključivo HDZ, a možete i poimende pitati npr. gospodina Šeksa koja je njegova odgovornost“, zaključila je Benčić.

SDP Predsjednika uopće ne spominje

Na Facebooku se konačno oglasio i predsjednik SDP-a Peđa Grbin. U svom komentaru Predsjednika ne spominje niti kritizira, već samo kaže kako je stav SDP-a jasan.

"

Stav SDP-a oko ubojstva obitelji Zec je jasan. To nije pitanje odštete, to je pitanje odgovornosti države da procesuira zločine i mučno ubojstvo jedne obitelji samo zato što su druge nacionalnosti. Niti danas, 30 godina nakon, mi kao država nismo učinili niti minimum minimuma što smo trebali napraviti, a to je procesuirati zločine za koje znamo počinitelje.", piše Grbin