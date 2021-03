GRBIN: ‘Milanović ne pretjeruje kad kaže da je Plenković apsolutno nesposoban. To su činjenice’

‘Govor predsjednika je oštar, provokativan, reći ću nekad čak i bezobrazan, ali to mi je draže od lopovluka’

Već danima traje sukob na relaciji Banski dvori-Pantovčak. Padaju teške riječi i optužbe, čak i uvrede. Premijer Plenković je u posljednjim istupima u priču uvukao i šefa SDP-a, Peđu Grbina, upitavši ga odobrava li “divljačke i vulgarne napade na Pupovca“.

Grbin je za RTL kazao kako je predsjednik Milanović oštar u izjavama te ponekad i bezobrazan. Dodaje ipak da mu “između Predsjednikovog bezobrazluka i HDZ-ovog lopovluka, bezobrazluk daleko manje smeta”.

Upitan je crta li metu na Miloradu Pupovcu. “To je najblaže rečeno smiješno. Upravo kad su gospoda iz HDZ-a, ako ih se gospodom može zvati, tražili da se manjinama oduzme pravo da sudjeluju u recimo kreiranju državnog proračuna ili u izboru Vlade, mi iz SDP-a smo bili ti koji smo, ne samo pravo nacionalnih manjina nego i njihovih zastupnika branili. Ali jedno je govoriti o konkretnom političaru, a drugo o nacionalnoj manjini i žao mi je što to gospoda iz HDZ-a ne razumiju”, odgovorio je Grbin.

‘Predsjednik je nazvao stvari pravim imenom’

Na pitanje pretjeruje li Milanović, odgovorio je: “Govor predsjednika je oštar, provokativan, reći ću nekad čak i bezobrazan, ali to mi je draže od lopovluka. A lopovluk vidimo svakog dana. Danas smo saznali da je gradonačelnik Požege, gospodin Puljašić uhljebljen na mjesto u Domu zdravlja, zbog čega je jedna gospođa dobila otkaz. To je divljaštvo, to je ono što me smeta, lopovluk. Čovjeka kojeg istražuje USKOK ti gurneš u Dom zdravlja, netko zbog toga ostane bez radnog mjesta i onda se proziva predsjednika Republike kad nazove stvari pravim imenom”, kazao je.

Kaže i kako nije pretjerivanje reći da je premijer apsolutno nesposoban, rekavši kako su to “činjenice”.

Upitan je i da komentira retoriku Andreja Plenkovića. “Nije bitno različita od retorike predsjednika Republike. I ona je bezobrazna i oštra, ali je različita u jednoj stvari. Predsjednik želi otvarati probleme, o njima govoriti, a Andrej Plenković od njih bježi. Još jedan primjer. Postavlja se pitanje tko su lopovi – to su oni čija se stranka nalazi na optuženičkoj klupi, koja u ovom trenutku ima predmet pred Vrhovnim sudom RH i onda želi opstruirati izbor osobe koja bi trebala biti predsjednica Vrhovnog suda. To je ono o čemu mi u SDP-u želimo govoriti. U pravosuđu postoje problemi, mi ih želimo početi rješavati…”, rekao je Grbin.

Naposlijetku je odgovorio i na pitanje kako smatra da bi trebali izabrati predsjednika Vrhovnog suda. “Probali smo pristojno, nije išlo. Kada te netko gađa blatom, onda pristojnost nije odgovor. Zato ja u voom trenutku nemam ništa protiv retorike predsjednika Republika, mislim da je nužna da se stvari razgolite. To nije moj način, ja tako ne govorim, ne mogu, ne znam, nema potrebe da objašnjavam ali mislim da predsjednik nije u krivu kada o ozbiljnim problemima govori na ovakav način. Možda tu i tamo pogriješi u nekoj meti, ali kad govorimo o HDZ-u, pogotovo u trenutku kada je za sve bolnice u Hrvatskoj, osim za jednu obustavljena isporuka lijekova. To je divljaštvo, a ne ono što govori predsjednik”, zaključio je šef SDP-a.