GRBIN: ‘Kroz namještene se javne nabavekrade od strane koronaparazita koji koriste ovu situaciju’

Peđa Grbin ponovno je komentirao stanje u zdravstvu i svoj zahtjev za opozivom ministra Vilija Beroša

“Cjepivo više nije problem”, slavodobitno je u srijedu ustvrdio premijer Andrej Plenković, nije mu problem što oporba ima problema s drugim problemima u zdravstvu. Tako se nameće pitanje tko je odgovoran za rastrošnost u tom resoru, gomilanje dugova, nepovezane platforme za cijepljenje, sumnjive natječaje, raspad sustava tijekom epidemije u pojedinim bolnicama, nedostatak kadrova…

Oporba je kao krivca za to označila ministra zdravstva Vilija Beroša u čiji su opoziv krenuli. Premijeru je, pak, to mačji kašalj te je uvjeren da će ga obraniti u Saboru. Cijelu je situaciju za Dnevnik Nove TV komentirao predsjednik SDP-a, Peđa Grbin, koji je i pokrenuo proces Beroševa opoziva.

“Zanimljivo je kako ministar Beroš kaže da ne voli ostaviti nedovršen posao, a ja bih ga zamolio da se javi na Općinski sud u Zagrebu i dovrši sva ona vještačenja koja je preuzeo, a koja nije riješio do kraja. Čitav niz sudskih postupaka stoji i ljudi ne mogu do svoje odštete”, poručio je Grbin.

Kako curi novac u zdravstvu

Osvrnuo se i na stanje financija u zdravstvu, zbog kojeg je prije nekoliko dana Beroša na red pozvao i kolega mu Zdravko Marić. Grbin je sve usporedio s vremenom vladavine njegove stranke.

“Vidjeli smo gdje novac curi u zdravstvu. Dio novca curi kroz potpuno netransparentne javne natječaje. Dio novca curi i zato što su naše bolnice potpuno neorganizirane i dolazi do paradoksa. 2015. za vrijeme SDP-ove vlade, kada je financijski plan HZZO-a iznosio 22 milijarde kuna, dug se vraćao. 2021., kada financijski plan iznosi više od 27 milijardi kuna, taj dug dolazi do 6,5 milijardi kuna i bolnicama se obustavlja isporuka lijekova. Zašto? Zato što su limiti za bolnice fiksirani, zato što se ne vodi računa o tome da su porasli određeni troškovi, ne vodi se kontrola na koji način se koriste sredstva”, objasnio je Grbin.

Kaže da postoji način kako biti štedljiv, a istodobno građanima pružiti adekvatne zdravstvene usluge. “Vrlo jednostavno, kroz kontrolu javnih nabava što smo vidjeli da ne funkcionira nego se kroz namještene javne nabave još i krade od strane koronaparazita koji koriste ovu situaciju. Ako ste vi danas cvjećar, ne možete preko noći postati IT stručnjak. To naprosto ne ide, ne možete to postati ako nemate obučene ljude, a mi imamo firmu bez zaposlenih koja dobije posao vrijedan milijun i pol kuna. Potpuno je jasno što se tu događa”, istaknuo je šef SDP-a.

Organizacija, a ne brojnost

Za takve poslove, on bi angažirao stručnjake, a okrenuo bi se i potencijalima koje u svom vlasništvu ima država. “Mi imamo državnu firmu APIS IT. Zašto oni nisu uključeni u taj posao? Angažirali bi ljude koji znaju svoj posao, koji nisu imali problema s čitavim nizom hrvatskih bolnica, koji su u njima postali nepoželjni, a upravo je takvoj firmi ministar dao da riješi platformu ‘cijepise'”, rekao je Grbin.

“Nije stvar u količini ljudi, nego u organizaciji”, komentirao je Grbin situaciju s gužvama na masovnom cijepljenju na zagrebačkom Velesajmu. “Ako možete organizirati čitave nizove sustava u zemljama diljem svijeta, onda se to može i u Hrvatskoj. Koji je problem bio jučer? Ljudi nisu bili uneseni u sustav. Koji je problem bio u ponedjeljak? Ljudima je rečeno da dođu u 10 sati, a cijepljenje je počelo u 14 sati. To je stvar organizacije, a organizacija u sustavu zdravstva ne funkcionira, zato gospodin Beroš mora otići”, nastavio je Grbin.

Dobra prođa na izborima

Lokalni izbori su na manje od mjesec dana, a šef SDP-a poručio je da će snositi odgovornost za eventualni neuspjeh stranke. Ipak, misli da će na izborima proći dobro. “Dobro je zadržati ono što imamo i napredovati u određenim sredinama”, rekao je Grbin kojeg ipak brine rejting stranke.

“Brine me i nisam sretan, rejting je nešto na čemu treba raditi. Ovo je maraton. Naravno da sam mogao učiniti više i ja o tome razmišljam svaki dan, procjenjujem svoje poteze… Mislim da sam pogriješio što nisam u nekim trenucima bio odlučan i što neke poteze nisam povukao prije”, rekao je šef stranke i zaključio da voli učiti na tuđim greškama, no da uči i na vlastitim.

