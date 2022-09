Šef SDP-a, Peđa Grbin, na HTV-u je komentirao posljednja zbivanja u stranci i aktualne političke teme. Bivši šef zagrebačkog ogranka stranke, Viktor Gotovac, negira ucjenjivanje, a zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i Peđa Grbin tvrde da je bilo ucjenjivanja u kontekstu unutarstranačkog obračuna u SDP-u.

Na pitanje, je li Gotovac nazvao Tomaševića i od njega tražio smjenu Joška Klisovića u zamjenu za potporu u Zagrebačkoj skupštini te je li Gotovac htio na Klisovićevo mjesto, Grbin je rekao: "Ono što mogu reći jest da bilo kakva ucjena kojom tražiš stvari koje su vezane uz stranku u zamjenu za nešto što je u interesu građana, to nije prihvatljivo. Mi se moramo brinuti o interesu građana, ako je neka odluka dobra, mi je moramo podržati."

Rekao je da je Gotovac napravio štetu stranci i bez ikakvih konzultacija raskinuo sporazum. "To je napravio u trenutku dok se Hrvatska nalazi u ozbiljnoj ekonomskoj i koruptivnoj krizi" rekao je Grbin dodajući da je time "osigurao" da se već tri dana ne govori o koruptivnoj aferi u INA-i.

'Odgovornost Gotovca je zapovjedna'

Grbin je istaknuo da je za raskid sporazuma doznao nakon odluke Gradskog odbora: "Odgovornost Gotovca je zapovjedna. Razgovarat ćemo i vidjeti kako da iz ovoga izađemo jači."

Na pitanje, jača li stranku izbacivanje onih koji su neistomišljenici, predsjednik SDP-a kaže da stranka mora riješiti situaciju s onima koji ne žele surađivati i raditi te da su oni to i napravili. O redefiniranju odnosa s Možemo!, Grbin je kazao da je ključno osigurati funkcioniranje grada.

Dotaknuo se i nacionalne politike, odnosno činjenice da u četvrtak neće biti aktualnog prijepodneva jer premijer Andrej Plenković ima covid. No postavljeno je pitanje zašto oporba nije htjela "rešetati" Plenkovićeve ministre. "Želimo mu brz oporavak. Nemamo naviku stjecati političke bodove dok je netko bolestan ili ima neku obiteljsku situaciju. To se ne radi. Kada ozdravi, bit će aktualno prijepodne i na njemu ćemo postaviti sva ona pitanja na koje građani očekuju odgovore", rekao je Grbin.

'Očekujem jasan odgovor o cijeni prodaje plina'

Dotaknuo se i odluke da Vlade da hrvatski plin ostaje u hrvatskim rukama te da će ga INA prodavati HEP-u: "Ta je odluka u velikom dijelu nužna, ali je trebala biti donesena ranije. Međutim, ona je otvorila pitanje je li osigurano da se taj plin nastavi vaditi, da nastavi teći dalje. Posebno me zanima zašto, kada je ekipa oko "dede Daneta" trgovala tim plinom, on je iz INA-e išao po točno duplo nižoj cijeni nego što je to Vlada danas odredila. Znači kada HDZ-ovac prodaje Plenkovićevom prijatelju, onda može ići po 20 eura, a kada INA prodaje HEP-u za hrvatske građane, onda to ide po duplo višoj cijeni. Očekujem vrlo jasan odgovor od Vlade, Davora Filipovića i Plenkovića. To je pitanje na koje bi trebali odgovoriti puno prije aktualnog prijepodneva", rekao je Grbin.

Osvrnuo se i na navode da u Hrvatskoj postoje paramilitarne skupine koje žele nasilno promijeniti vlast. "Treba postaviti pitanje obavještajnim strukturama. Što su HDZ i Božinović poduzeli da se te paramilitarne skupine otkriju, spriječe i kazne. Nasilje najoštrije osuđujem, ali manipulacija nasiljem nije daleko od samog nasilja", zaključio je.