GRBIN KAŽE DA JE OPOZIV BEROŠA NA STOLU: ‘Olakšat ćemo mu odlazak jer nema podršku premijera’

O pokretanju inicijative za opozivom SDP će razgovarati s drugim oporbenim strankama

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u ponedjeljak je poručio ministru zdravstva Viliju Berošu da će mu pokretanje oporbene inicijative za opozivom olakšati odlazak iz resora u kojemu, kaže, ne može provesti reforme jer nema podršku premijera Andreja Plenkovića.

“Ako tvrdiš da premijeru stavljaš na stol prijedlog reforme zdravstva, a onda premijer to ne želi provesti, onda ti iz takvog sustava trebaš otići”, poručio je Grbin Berošu ispred SDP-ova štanda na Dolcu govoreći o pokretanju oporbene inicijative za smjenom ministra zdravstva.

Opoziv Beroša je na stolu

SDP, ističe, želi olakšati Berošu odlazak s funkcije na kojoj, po vlastitim riječima, nije u stanju bilo što napraviti zbog “kočničara” Plenkovića.

“Opoziv Beroša je na stolu. U ozbiljnim zemljama, a i u Hrvatskoj, ministri su letjeli za puno manje stvari od onih koje je on napravio. Ako on neće otići sam, osigurat ćemo da dobije ‘poguranac'”, rekao je Grbin pa pobrojao Beroševe “greške” od bolnica bez lijekova, duga u zdravstvu, sustava za cijepljenje koji ne funkcionira, do pogodovanja prijateljima.

O pokretanju inicijative za opozivom SDP će razgovarati s drugim oporbenim strankama i odlučiti kada će se pokrenuti postupak. No, ne žele da to pitanje postane predizborna priča, već žele otvoriti ozbiljnu raspravu o problemima u zdravstvu.

HDZ 2016. izvršio atak na zdravstvo

Grbin navodi da je za stanje u zdravstvu, uz Beroša, odgovoran i premijer Plenković te HDZ, za kojega je kaže da je 2016., preuzimajući upravljanje Hrvatskom, izvršio “atak na zdravstvo”, zaustavio sanaciju bolnica, pokušao poskupiti dopunsko zdravstveno osiguranje te nastavio devastaciju javnoga zdravstva pod ministrima Kujundžićem i Berošem.

Reagirao je i na stajališta o hrvatskom javnom zdravstvu kao “reliktu socijalizma” koje ne može opstati u kapitalizmu, te ponovno iznio tezu da HDZ priprema javnozdravstveni sustav za privatizaciju.

Grbin stoga smatra da u Saboru treba ozbiljno otvoriti raspravu o zdravstvenom sustavu – od pitanja bolničkih limita, do javnih nabava, organizacije i kadroviranje u bolnicama.

Javno zdravstvo u covid krizi spasilo Hrvatsku

Poručuje i da se pritom ne smije prijeći “granica privatizacije nauštrb javnog zdravstva”.

“Javno zdravstvo je u covid krizi spasilo Hrvatsku. To moramo čuvati više od bilo čega drugoga i zato moramo raspravljati o onome što su napravili HDZ i Beroš da se to javno zdravstvo baci na koljena”, kaže Grbin.

Od vladajućih će se tražiti i da objasne paradoks jeftinijih lijekova u slovenskim nego u hrvatskim ljekarnama, iako je u Sloveniji viši standard, izjavio je Grbin na Dolcu gdje je dao podršku SDP-ovu kandidatu za gradonačelnika Zagreba Jošku Klisoviću.