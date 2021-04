GRBIN IZMISLIO NOVU HRVATSKU KLETVU: ‘Ne dao ti bog da te itko brani kao što Plenković i Bačić brane Beroša’

Šef SDP-a Peđa Grbin osvrnuo se na aktualnu situaciju oko afera u zdravstvu te na pokretanje opoziva ministra Vilija Beroša

Predsjednik SDP-a i jedan od najglasnijih oporbenih kritičara ministra Vilija Beroša, Peđa Grbin komentirao je dogovor oporbe koja će pokrenuti opoziv prvog čovjeka zdravstva. “Za ministra Beroša su bili ključni protekli tjedni. Prvo su bolnice ostale bez lijekova, a onda su izašle afere o javnoj nabavi”, rekao je Peđa Grbin na N1 i dodao:

“Problem s cijepljenjem preko reda je u tome što reda nije ni bilo. Ako pogledamo snimke s Velesajma od jučer, jasno je da u cijepljenju bilo svega samo ne reda. Prije svega bih krenuo od toga, a onda od vrludanja gdje se obećavalo milijune ruskih cjepiva, a onda mućak. Prije tri mjeseca tijekom saborske rasprave tražio sam odgovore razmišlja li se o cjepivu drugih proizvođača, konkretne odgovore nismo dobili, a hrvatski građani su na kraju vlaka. Prije svega za loš ugovor je kriva Europska komisija, ali postavlja se pitanje zašto unutar EU Hrvatska mora biti na začelju. Oni ne naprave dobar posao, a onda Hrvatska još u cijepljenju mora dodatno zabrljati.”

Grbina smatra da je time nanesena dodatna zdravstvena i ekonomska šteta. “Ako je bila prilika naručiti više cjepiva, trebalo je. Cijena lockdowna je dramatično veća, nego cijena naručivanja viška cjepiva. Treba upozoriti i na to da, ako slušamo predstavnike proizvođača da će cijepljenje trebati svake godine, pitanje je bi li uopće bilo viška ili bi se ponovno koristilo”, istaknuo je Grbin.

Obogaćivanje koronaparazita

Osvrnuo se i na prošlotjednu situaciju s platformom “Cijepi se”, koja je i dovela do afere s preplaćivanjem informatičkih usluga, ali i do velikih gužvi na masovnom cijepljenju na zagrebačkom Velesajmu. “Vidjeli smo kako ta platforma nije funkcionirala kad su oni, koji su trebali samo pozvati ljude na temelju upisanog u sustav, to morali raditi ručno, radile su se gužve, stvorio se kolaps na ulazu u Velesajam, što predstavlja i zdravstveni rizik. To je osnovni problem, a tek onda je pitanje cijene. Razgovarao sam s ljudima iz IT industrije i svi su se nasmijali. Unisono je stajalište da se radi o platformi koja u ovom obliku nije mogla koštati ni približno koliko je Beroš za to platio. Kao zmija noge je krio od koga je platforma naručena iako se radi o javnom podatku. Ministarstvo zdravstva nije samo htjelo reći tko je to izradio, nego su šeptrlje iz te firme ostavile u kodu potpis pa je ostalo samo novinarima da to iskopaju”, kazao je Grbin.

Osvrnuo se i na natječaj za platformu: “Cvjećarnica me podsjeća samo na Alana Forda. Kao što je njihova služila kao paravan za špijunske operacije, tako je i ova očito nekome paravan da se izvuče novac iz Ministarstva zdravstva. Ministar je omogućio pojedincima da se obogate u koronakrizi, to su koronaparaziti.”

‘Dajmo ministru da radi ono što voli’

Grbin smatra da Beroš nije gotov s poslom u ministarstvu, jer ima mnogo nedovršenih sudskih vještačenja. “Kad podnosimo opoziv, razmišljamo o tim vještačenjima, da ljudi dobiju obeštećenja koja čekaju. Dajmo ministru da radi ono što voli, da zarađuje kao vještak na sudu. Ovo što je ministar nadrobio, pokazuje da PR agencija, koja ga je naučila da govori ‘hvala na pitanju’, više ne radi za njega. Sve to ide na dušu ministru, može govoriti koliko hoće da ga se ometa u obavljanju posla. Da nije muljao, da nije koronaprofiterima omogućio da se obogate na krizi, da Hrvatska nije najlošija po broju zaraženih, nitko njegov opoziv ne bi tražio”, rekao je Grbin.

Osvrnuo se i na izjave Radimira Čačića, koji je poručio da najmanje pet ministara nema premijerovu podršku. “Što se tiče Čačića, bilo bi lijepo da kaže na što je mislio. Ako ima problema s ministrima jer ne rade posao, od njega bi bilo odgovorno da to i kaže. Ako netko ne radi posao, ne bi trebali biti na tom radnom mjestu. Ministri popuštaju privatnim osiguravateljima da stariji od 65 idu isključivo HZZO-u, najrizičnije skupine, koji onda na tome ima gubitak dok privatnim osiguravateljima ostaju oni koji se ne liječe puno i nisu bolesni. Imamo činjenicu da sustav nije održiv. Svake godine zdravstveni sustav pod Berošem ima više nego kad je SDP bio na vlasti, a oni ne uspijevaju podmiriti obaveze.”

Na kraju je ponovno zaključio da svoj posao Beroš ne radi dobro. “Beroš posao ne radi dobro i nije stvar brojki. Na meni je da kad vidim da ministar radi tako loše kao što sad radi Vili Beroš, da reagiram, na to ukažem i da se nadam da će postojati trunka moralnosti da ode. Što se tiče Bačića, isto tako je branio Kuščevića, Tolušića, Žalac, da ne nabrajam dalje. Svi oni su na kraju otišli. Ne dao ti bog da te itko brani kao što Plenković i Bačić brane Beroša.”

