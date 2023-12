Predsjednik SDP-a Peđa Grbin na subotnjem predblagdanskom druženju s građanima u Puli rekao je kako Hrvatsku čeka nekoliko izbornih ciklusa a SDP jedna ozbiljna borba gdje mora ponuditi alternativu ovakvoj Hrvatskoj.

"S jedne strane imamo zemlju koja je krenula u smjeru mafije, dok s druge strane imamo smjer koji je našim građanima potreban. Stoga me iznimno veseli kada vidim želju mojih stranačkih kolegica i kolega za promjenom smjera Hrvatske", kazao je Grbin komentirajući rezultate istraživanja Crobarometra po kojima je vidljiv blagi porast rejtinga SDP-a.

"Ne komentiram ankete ni kada su rezultati dobri niti loši za našu stranku. Ankete su pokazatelj, no mene puno više veseli atmosfera koju vidim i osjećam među stranačkim kolegama diljem Hrvatske koji su željni promjena", istaknuo je predsjednik SDP-a.

Bit će kandidat u lokalnoj jedinici

Na pitanje hoće li ste izravno sučeliti na listi u izbornoj jedinici s predsjednikom HDZ-a Andrejom Plenkovićem odgovorio je kako je on iz Pule te kako misli da je logičnije da bude kandidat u ovoj izbornoj jedinici.

Međutim, naveo je Grbin, "bilo bi bolje kada bi premijer konačno obznanio kada će biti izbori, pa ćemo onda lako sastavljati liste".

Komentirajući Vladinu strategiju demografske revitalizacije Grbin je naglasio kako je to jedno veliko ništa jer, kako je rekao "ova Vlada ne razumije da se demografske mjere moraju sagledati u puno širem kontekstu".

"Zanimljivo je da se nakon osam godina mandata sjetiš nešto raditi, to je fantastično. Dakle, osam godina nisu radili ništa, doživjeli smo strahovit pad broja novorođene djece, doživjeli smo ogromno iseljavanje iz Hrvatske i evo njega u osmoj godini mandata ipak se nečeg sjetio", naglasio je Grbin.

Po njegovim riječima najvažnija demografska mjera je dobro plaćeno radno mjesto, zatim je to stan koji si ljudi mogu priuštiti bez da bankrotiraju te besplatni vrtići.

SDP ima rješenje za probleme

"Gdje je tu državna stambena politika. S druge strane SDP ima rješenja za sve ove stvari - od besplatnih vrtića, zatim priuštivih stanova do politike koja bi trebala osigurati veće plaće. Ako to napravimo onda se nećemo morat brinuti hoće li se naše obitelji odlučiti za potomstvo i sigurno im nećemo slati onakve poruke kao što je to prije par dana učinio predsjednik Sabora Gordan Jandroković gdje je uvrijedio one koji ne mogu imati djecu, ali i one koji ne iz sebičnih već iz vrlo realnih razloga ne mogu imati više od jednog ili dvoje djece", poručio je Grbin.

Govoreći o aferi Mreža za koju premijer smatra da se zapravo radi o Mostovoj aferi, Grbin je upitao zašto je onda smijenjen ministar Filipović, ako je to Mostova afera.

"Tko je premijeru podvalio Filipovića prije dvije i pol godine da govori o njemu da je "space shuttle", jesmo li mi imenovali Lovrinčevića primjerice u Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša ili je to imenovanje potpisao sam Plenković. Dogodila se strahovita krađa, koja je besramna do neviđene razine. Nekad se uzimalo pet ili deset posto, s time da je i to previše, sada ni to nije dovoljno pa se uzima pola, a onda su krivi drugi. Poručujem Plenkoviću da me uopće ne čudi da onaj koji krade istovremeno i laže", zaključio je Grbin.

