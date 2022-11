Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je u subotu da je donošenje odluke o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatsku pitanje moralnosti pomoći Ukrajini, ali da je to i pitanje poštivanja reda, dodavši kako se o tome moraju konzultirati predsjednik Republike i premijer.

„Mi Ukrajini moramo pomoći jer ovo kroz što prolazi je strašno, ali isto tako kao država moramo biti svjesni da se red u našem društvu mora poštovati“, izjavio je Grbin u Šibenik, gdje je došao nakon sudjelovanja u javnoj tribini 'Bolji rad, bolji život' u Trogiru.

Ustvrdio je da ako Ustav nalaže da se prije donošenja takvih odluka moraju konzultirati predsjednik Republike i predsjednik Vlade, ili ako Ustav traži suglasnost predsjednika Republike te da o tome odlučuju i predsjednik RH i predsjednik Vlade RH, "onda tako mora biti".

Obrana ustavnosti u Saboru

Kaže da će SDP "tu ustavnost braniti u Hrvatskom saboru".

„Ali isto tako želim poručiti i Milanoviću i Plenkoviću, da nam je svima dosta ovog cirkusa", rekao je Grbin, dodavši da se ozbiljni ljudi imaju sjesti za stol i dogovoriti. "Ako se mogu dogovoriti, ako ne, onda moraju izaći pred javnost i reći u čemu je stvar“, izjavio je.

SDP-ov predsjednik Grbin je nadalje ustvrdio da HDZ "pokušava na neki način izmanipulirati i javnost, ali i institucije, prebacujući na Sabor ono što oni nisu bili u stanju napraviti".

O presudi novinarki

Grbin je u Šibeniku komentirao i najnoviju SLAPP tužbu, odnosno presudu Županijskog suda u Zagrebu novinarki portala Tris.com.hr, Davorki Blažević, koja po odluci zagrebačkog Županijskog suda mora platiti novčanu kaznu od 40 tisuća kuna.

Presuda je donesena u korist bivše sutkinje Vrhovnog suda, Senke Klarić Baranović, koja je dugogodišnju šibensku novinarku tužila zbog povrede 'časti i ugleda'.

Grbin kaže da je to puno šire društveno pitanje. „S jedne strane to je pitanje povrede radnog prava novinara, ali to je puno širi problem od samo zaštite nečijih radničkih prava. To je zaštita prava na istinu, zaštita prava na slobodu govora“, rekao je Hini Peđa Grbin.

Grbin tvrdi da su tzv. SLAPP tužbe instrument kao u sukobu između radnika i poslodavca te da država treba štititi slabijeg.

„Tako i ovdje, kada korporacija ili onaj tko ima novca i može si priuštiti dugogodišnje sudske sporove, ide napadati novinare, pa čak i onda kad zna da će izgubiti spor, samo da drugoj strani nabije sudske troškove i da ju zastraši", rekao je dodavši da je to situacija u kojoj država mora zaštiti slabijeg.