Predsjednik SDP-a Peđa Grbin ocijenio je u utorak kako su izjave koje je jučer premijer Andrej Plenković dao o kažnjavanju za curenje informacija možda i "najopasnije u njegovoj neslavnoj političkoj karijeri".

"U Hrvatskoj nije najveći i jedini problem to što neke informacije cure, problem je zbog čega cure i što je u tim informacijama. Za Plenkovića je najveći problem što se saznalo za marifetluke u koje je upetljan, i ni u jednom trenutku pitanje curenja informacija mu nije bilo sporno dok se nisu pojavili inicijali AP", rekao je Grbin na konferenciji za novinare.

Podsjetio je kako je prije dvije godine oporba predložila osnivanje istražnog povjerenstva koje je trebalo istražiti zbog čega određene informacije iz sigurnosno-obavještajnog sustava policije i DORH-a cure te je li postoje politički pritisci na ta tijela. Ocijenio je da je tada premijeru Plenkoviću apsolutno odgovaralo da se to ne istražuje jer u javnosti nije bilo inicijala "AP".

"Danas kada su se oni objavili evo odjednom frke i panike i prijeti se ne samo onima u državnom odvjetništvu i odvjetnicima koji brane okrivljenike, nego i novinarima odnosno medijima ako objavljuju informacije koje nisu po volji velikog vođe", naglasio je Grbin. "To nije demokracija i to nije Hrvatska", dodao je.

'To neće proći'

"Ovo što je Plenković jučer najavio, to neće proći, ovo je za vrijeme njegove neslavne vladavine možda i najgori udar na demokraciju", poručio je Grbin podsjetivši kako je premijer najavio promjene kaznenih zakona koje bi trebali sankcionirati i zatvorom kažnjavati curenje informacija.

"Zadaća medija je da kada tko iz bilo koje političke opcije radi nešto nedopušteno, da to objavi. Mediji moraju biti slobodni, ovakve prijetnje su u normalnom i demokratskom društvu nedopustive", ustvrdio je.

Dodao je kako je očito Plenković bio siguran dok nije postojao ured Europskog javnog tužitelja, jer se taj slavni predmet nalazio u ladici glavne državne odvjetnice. "Sada kada je iz nje izišao, evo frke i panike, i to neće proći", kazao je Grbin.

Ustvrdivši kako "ništa ne smije ostati ispod tepiha", on je rekao kako premijer Plenković "u svojim rukama ima moć da prijetnje koje je jučer dao pretvori u djelo i moć da ono što je jučer najavio pretoči u izmjene zakona o kaznenom postupku i kaznenog zakona te da dovede policiju pred vrata novinara".

Bauk: 'Povratak u Sanaderovo doba'

SDP-ov Arsen Bauk poručuje kako najava kaznenog procesuiranja novinara zbog curenja informacija o pravnim postupcima, a sve kako bi se spriječila “politička šteta”, podsjeća na povratak u neka prošla vremena.

“Mnogo toga podsjeća na povratak u doba Ive Sanadera. Ovo je valjda šlag na torti da se vrati i to rješenje. Trebat će im neko vrijeme da promijene zakon, a onda i neko vrijeme da provedu postupke po tom zakonu, ali to vrijeme je nakon sljedećih parlamentarnih izbora. Mi ćemo kad dođemo na vlast odmah to promijeniti. Prema tome, trebamo samo pobijediti”, poručio je Bauk u razgovoru za N1.

Pozvao je i predsjednika RH Zorana Milanovića da pomiluje sve koji budu osuđeni zbog novih izmjena zakona. “Uputit ću ovdje poziv predsjedniku Republike da svakog novinara koji bude osuđen po ovom sramnom zakonu odmah pomiluje pa nek Plenković laje na zvijezde i dalje”, poručio je Bauk.

Osvrćući se na činjenicu da se približavaju i predsjednički izbori, kazao je da će Milanović sigurno ostati predsjednik, dok će HDZ-ova Vlada otići. Upitan smatra li da će onda njegova stranka doći na vlast, odgovorio je potvrdno.

“To je najbolje što se Hrvatskoj može dogoditi inače ćemo nastaviti pod ovom okupacijskom Vladom. Okupirali su sve institucije, i one koje pripadaju onima koji pobjede na izborima, i one koje bi trebale biti neovisne, kao što vidimo državne tvrtke koje su trebale biti pošteđene ove vrste kadroviranja”, dodao je Bauk.

'Plenković je puk'o'

Nije mu jasno zbog čega bi se trebala zatvoriti i zaštititi službena korespondencija ako je u interesu javnosti da zna. “Kaznena djela se propisuju da se zaštiti društvo, a ne HDZ. Ali evo, oni su umislili da su i društvo, i država, i sve. To je zadnja faza”, rekao je Bauk.

Na opasku da djeluje dosta optimistično, Bauk je odgovorio: “Kada vidim da se jedan režim raspada, ne možete biti nego optimistični. Ovo je dokaz da je čovjek puk’o, baš ga pogađa.”

Vezano uz da oporba vrši pritisak na DORH, poručio je da se niti jedno propitivanje ne može nazvati pritiskom. “Gospođa Zlata Hrvoj Šipek je došla iz građanskog dijela DORH-a i kao takva je imala lošiju startnu poziciju. Drugi čimbenik koji je utjecao na tu lošiju startnu poziciju i nekakvu manju mogućnost neovisnog rada jest to što je imenovana neposredno pred parlamentarne izbore, što se u dobrim demokratskim društvima ne radi. Treće, rekla je da je prije javnog poziva razgovarala s (tadašnjim) ministrom Bošnjakovićem. Ako ostali kandidati nisu s njim razgovarali, to je već pomalo kontaminiran izbor”, kazao je Bauk.

Zaključuje da sve upućuje da postoje ozbiljne zamjerke na njezin rad. “Vidio sam da će i moj Klub predložiti zaključak da Vlada pokrene postupak razrješenja. Ne očekujemo da će vladajući prihvatiti, ali nek stoji u zapisniku”, kazao je.