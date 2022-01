Policija već gotovo dva tjedna traga za mladim Splićaninom koji je dan prije novogodišnje noći nestao u Beogradu.

Matej Periš (27.) nestao je u noći između 30. i 31. prosinca, a njegov se otac, Nenad Periš, već danima nalazi u Srbiji ne bi li pronašao sina.

Nenad Periš je danas posjetio Renata Grbića, poznavatelj rijeka u Beogradu koji je dosad spasio više od 30 ljudi ispod Pančevačkog mosta, prenosi Telegraf.

"Došao je da me pita za mišljenje i savjet, nije mu bilo jasno da je signal mobilnog telefona uhvaćen kod Velikog ratnog otoka. Najnovije informacije pokazuju da je Matej plivao u Savi, onda to znači da je doplivao do Ratnog otoka i tu su ga bazne stanice locirale i to je to. Poslije toga se gubi svaki trag", rekao je Grbić.

Neugodno pitanje

Kako dodaje, pretpostavlja se da je Matejev organizam toliko izdržao uslijed hladne vode i da je poslije toga potonuo.

"Nije plivao dugo. Od Beton Hale do Ratnog otoka nema više od 500 metara, možda ni toliko. Ali voda je brza, i hladno je, što su sve otežavajuće okolnosti", navodi naš Grbić.

Nenad ga je, kaže, pitao ono najtužnije, ono što ne želi priznati - kad bi tijelo moglo isplivati.

"Bio sam iskren prema njemu, rekao sam mu da bi tijelo moglo isplivati za nekih mjesec dana, ali i da bih najviše volio, kao i svi u Srbiji, da Matej bude živ. Opet, ta mogućnost da se krije… Nitko ga ne poznaje, što će jesti, piti… Nema šanse da se krije 11, 12 dana po ovoj zimi. Na Velikom ratnom otoku ima 10, 15 vikendica, ali netko bi ga vidio, a i što bi jeo, od čega bi živio ", pita se Grbić.

'Šanse su sve manje'

Kako dodaje, svi ga traže, a brat i on svakog dana su na čamcu, obilaze obale.

"Daj Bože da se svi varamo i da je dečko živ, ali kako dani prolaze, šansa je sve manja. Svi bi bili sretni da je živ i da proslavimo taj njegov nov život", dodaje.

Matejev otac je, ističe Grbić, jako zamišljen dok priča.

"Nema veće kazne za roditelja od te da izgubi dijete. Nenad se nada, jer nada umire posljednja, ali kaže, što više vremena prolazi, sve ima manje šansi, i bit će tu sve dok se ne pojavi tijelo", zaključuje Grbić.