GRBA BUJEVIĆ UPOZORAVA KAKO I DALJE MORAMO PAZITI: ‘Voljela bih reći da smo pobijedili virus, ali još uvijek je prisutan’

Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maja Grba Bujević ističe kako koronavirus još nije pobijeđen, iako je u Hrvatskoj, prema zadnjim informacijama, zabilježeno devet novooboljelih

Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maja Grba Bujević, rekla je da prvog dana popuštanja restriktivnih mjera sprječavanja širenja koronavirusa možemo biti zadovoljni. Istaknula je kako je oko 1000 ljudi u cijeloj zemlji brine o provedbi zaštitnih mjera te da nije bilo ničega spornog, osim manjih, preventivnih upozorenja. Unatoč popuštanju restrikcija, Grba Bujević je istaknula kako se građani i dalje trebaju pridržavati epidemioloških uputa.

“Želja nam je da sve ostane ovako kao što je sada. Današnjim rezultatima ne možemo ne biti zadovoljni, ali opreza nikad dovoljno. Jer ako se ponovno budemo grupirali svi na jedno mjesto veća je mogućnost da se sami zarazimo ili da zarazimo drugoga ako smo mi bolesni. Ako se ne budemo držali mjera pranja ruku, dezinficiranja ruku, dogodit će se ista stvar jer ćemo virus staviti u usta i oboljet ćemo”, rekla je Grba Bujević za RTL Danas.

Trebamo biti oprezni

Jedna od tih mjera, koja se navodila od pojave virusa u zemlji je i kontroverzno nošenje zaštitnih maski. Grba Bujević tvrdi da one imaju dvije uloge.

“Jedna uloga je da te podsjete, kad ju imaš na licu, da je virus još uvijek negdje oko nas i da su neke stvari opasne. One su dobar podsjetnik. A drugo, maske su platnene, dvostruko platnene, mogu se puno puta kuhati i upotrebljavati i mogu nas štititi od zraka kojeg izdišemo u kojem uvijek može biti nekakav uzročnik, ne mora to biti samo korona, već može biti i drugi. Ako i drugi pokraj mene ima tu zaštitu, onda je to dvostruka zaštita. To se odnosi na okupljališta ljudi gdje se ne može izbjeći fizički kontakt, pogotovo u javnom gradskom prijevozu”, rekla je Grba Bujević.

Epidemiološka situacija u zemlji je povoljna, a prema posljednjim informacijama zabilježeno je samo devet novooboljelih osoba. No, načelnica ističe kako i dalje trebamo biti oprezni, jer je virus još tu i nismo ga pobijedili.

“Jako bih voljela kada bih mogla reći da smo ga pobijedili, ali još uvijek je ovdje prisutan. I danas devet novozaraženih isto govori o broju da je kod nas. 303 čovjeka su još uvijek u bolnici. Znači da je on prisutan kod nas, ali na sreću nemamo brojeve kakve imaju neke druge države. Ne smijemo zaboraviti da situacija nije prestala biti ozbiljna ni u Španjolskoj, ni u Italiji i još nekim drugim državama i ti brojevi su još uvijek veliki. Virus je još uvijek prisutan i s nama je i još uvijek treba biti jako oprezan”, rekla je.

Nema uputa za škole

Osvrnula se i na skoro otvaranje škola te istaknula kako upute za taj dio popuštanja mjera još nisu gotove te savjetovala roditelje da se dobro upoznaju s uputama kad one budu objavljene.

“Draft verzija HZJZ-a je napravljena i sada se osluškuje mišljenje svih onih na koje se to zapravo odnosi. Počevši od teta u vrtiću pa preko učiteljica u školama i Ministarstva obrazovanja. Tek kad se te mjere dobro ‘sažvaču’ tada će biti dostupne javnosti. Ako imaju bilo kakvu dilemu ili savjet koji bi mogao pomoći, stranice HZJZ-a su otvorene. Razmijenimo iskustva, tako ćemo možda doći do boljih rješenja za našu djecu”, zaključila je Grba Bujević.

