GRBA BUJEVIĆ KAŽE DA KBC SPLIT NIJE SLABA KARIKA BORBE PROTIV KORONE: ‘Tamo nije lako raditi, a rezultati liječenja su im odlični’

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević poručila je u srijedu kako KBC Split nije slaba karika borbe protiv koronavirusa već mjesto u kojem se odvija vrhunska skrb za pacijente.

“Oni su jedan od naša četiri Covid respiratorna centra. U vrlo kratkom vremenu su se presložili, primili su jako veliki broj teških pacijenata, zbrinuli ih. Bolnica ima dvije lokacije, Križine i Firule, nema objedinjeni hitni prijem i tamo nije jednostavno raditi, imaju rasipanost hitnih ambulanti po cijeloj bolnici, ali njihovi rezultati liječenja su odlični”, rekla je Grba Bujević u emisiji “U mreži Prvog” Hrvatskog radija.

Referirajući se na zamjenu identiteta pacijentica iz dvaju domova za starije koje su se liječile u KBC-u Split, a zbog čega je u ponedjeljak navečer ostavku dao ravnatelj KBC-a Julije Meštrović rekla je kako “kada se radi o hitnom prijemu i navali velikog broja pacijenta moguće je da se dogodi zamjena pacijenata”.

Puno je, kaže, lakše kad nema epidemije. “Sada ljudi ne mogu obići svoje najmilije jer to bi se vrlo brzo utvrdilo. No posjeta nema i treba gledati u tom kontekstu. To je nemila situacija, nelagodna je situacija za ljude koji rade u KBC-u, obitelji, ravnatelja kojeg poznajem i vrlo je vrijedan i stručan. Vjerujem da mu je jako teško, kao i našem ministru”, rekla je Grba Bujević.

Upitana kako je moguće da dom uputi korisnika u bolnicu bez dokumenata kazala je kako je inspekcija u tijeku te da treba pričekati nalaz.