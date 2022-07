Da se puno toga mijenja puštanjem Pelješkog mosta u promet, najbolje pokazuje izostanak uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima Kleku i Bistrini. Neumski koridor je opustio, a upitna je i budućnost trajekta Ploče-Trpanj, javlja Slobodna Dalmacija.

Prvog dana prometovanja novootvorenim Pelješkim mostom do podneva je prošlo oko četiri tisuće vozila u oba smjera. Toliko je manje automobila prešlo preko spomenutih graničnih prijelaza gdje bilježe prepolovljeni promet u usporedbi sa prethodnim danima. I u Neumu je zamjetan manji broj automobila na cesti, a i poslovnice Jadrolinije u Pločama i Trpnju u srijedu su prodale manji broj karata.

Neum: Trgovci i ugostitelji očekuju pad prometa 30 do 35 posto

Putnici koji putuju prema jugu uglavnom su se odlučili za Pelješki most gdje zastaju na odmorištima i fotografiraju se. Za Slobodnu Dalmaciju kažu da su oduševljeni mostom, njegovom funkcionalnošću i izgledom.

S druge strane, u Neumu baš i nisu zadovoljni - barem ne vlasnici trgovina i ugostiteljskih objekti uz magistralu, kojima bi mogao pasti promet ako se nastavi ovakav trend smanjenja putnika neumskim koridorom. U ostalim dijelovima Neuma ne strahuju od gubitka prometa, dapače ističu da će se izgradnjom mosta smanjiti gužve te će moći razvijati turističku djelatnost.

Otkako se počeo graditi Pelješki most u javnosti se stalno provlačila teza da će Neum ostati slijepo crijevo jer će ga zaobilaziti putnici u tranzitu, koji su bili prisiljeni prolaziti kroz njega.

"Otvaranje Pelješkog mosta donosi nam puno više pozitivnih negoli negativnih stvari. Očekuje se pad prometa u trgovinama i ugostiteljskim objektima za nekih 30 do 35 posto. Sigurna sam da zbog toga nitko neće ostati bez posla jer posla u Neumu ima", kaže Davor Krešić, predsjednik udruge turističkih radnika u Neumu.

"Već dugo godina se priča o mostu i zna se da je bilo pitanje vremena kada će se on otvoriti. Ljudi u Neumu su se na to pripremili. Ako opadne posao na magistrali, bit će posla ispod magistrale. Nisu ugostiteljski objekti i trgovine na magistrali glavna gospodarska grana u Neumu", pojašnjava Krešić, koji naglašava da se u sezoni kada su velike gužve nije moglo normalno živjeti u Neumu.

Neum se isplati van sezone: 'Štedite 20-ak kilometara'

Premda je Neum opustio, a napunila se odmorišta oko Pelješkog mosta u Komarni i Brijesti, ne znači da će tako i ostati. Neki misle da je ovo "prometni bum" na mostu prvih nekoliko dana te da će se ponovno voziti preko Neuma.

"Most je građevina koja se fantastično uklopila u okoliš i da uđete unutra u njega bilo bi kao da ste u nekoj krstarici", kaže Tonći Janković koji naglašava da će izgradnjom mosta najviše profitirati kombi vozila, ali ne smatra da će Neum ostati prometno slijepo crijevo.

"Ja kad budem išao u Dubrovnik zimi idem preko Neuma jer mi je puno bliže. Nema potrebe da putujem duže. Vozeći se preko Neuma uštedite dvadesetak kilometara, druga je stvar ljeti kad su gužve i kolone", kaže Janković, koji će mostom voziti u sezoni kada su gužve po cesti. Smatra da Neum neće osjetiti pad prometa jer ni ljudi koji su do sada putovali preko Neuma nisu tamo zastajali.

Teretni promet i dalje ide preko Neuma

Sugovornici za Slobodnu Dalmaciju govore kako je Neum prije bio trgovačka meka - kupovali su se sir, salama, odjeća, obuća. Međutim, posljednjih godina cijene su se izjednačile, a neki artikli su čak i skuplji.

"U Neumu vam je jeftinija samo piva. Sve drugo je skuplje", kaže Niko Ogresta iz obližnjeg Dubrovačkog Primorja koji je potegnuo da vidi Pelješki most.

Preko Neuma i dalje moraju voziti kamioni teži od 7,5 tona nosivosti i kamioni koji prevoze opasne terete. Tako će biti sve do puštanja u promet stonske obilaznice na kojoj je ostalo još oko 7,5 kilometara do potpunog dovršetka. Prema informacijama iz Hrvatskih cesta stonska obilaznica bi trebala biti gotova do kraja ove godine.

Broj tajektnih linija u budućnosti ovisi o padu prometa

Iako je prerano govoriti o budućnosti trajektne linije Ploče-Trpanj za pretpostaviti je da će se broj linija reducirati. Za prijevoz osobnog vozila trajektom potrebno je izdvojiti 154 kune plus još 40 kuna za osobu, dok je cijena za teretno vozilo 236 kuna. Putnicima je stoga jeftinije putovati Pelješkim mostom idu li prema Dubrovniku. Oni koji idu za Trpanj vjerojatno će ostati na trajektu, samo je pitanje koliko će se Jadroliniji isplatiti održavanje takvih linija i kolikom broju.

"Trajekti Jadrolinije plove na liniji Ploče - Trpanj od davne 1965. godine te ćemo do daljnjega nastaviti povezivati dvije luke. Trenutno imamo sedam polazaka dnevno, a hoće li se to tako nastaviti ovisi od prometa koji pratimo na dnevnoj bazi. Svakako ćemo se prilagoditi novonastaloj situaciji, međutim još uvijek je rano za bilo kakve prognoze. Svjesni smo da će doći do značajnog pada prometa na toj liniji što pokazuju i brojke današnjih prodanih karata koje potvrđuju da je interes za putovanje mostom velik", kažu iz Jadrolinije.