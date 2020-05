GRANICE SE OTVARAJU, ALI NEĆEMO BAŠ MOĆI PUNO PUTOVATI: Sloboda ovisi o više stvari, Božinović je otkrio sve detalje

Ministar unutarnjih poslova potvrdio je da hrvatski državljani mogu slobodno ulaziti i izlaziti iz zemlje, a stranci mogu ući samo zbog neodgodivih osobni ili poslovnih razloga te dodao kako je sljedeći tjedan moguće ukidanje e-propusnica

Ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović na današnjoj je redovitoj konferenciji za medije najavio izmjenu odluke o privremenoj zabrani prelaska granice. Pojasnio je kako se njome omogućuje hrvatskim državljanima ulazak u zemlju i odlazak u inozemstvo. U zemlju će moći ući i stranci zbog poslovnih razloga i gospodarskog interesa te zbog neodgodivih osobnih razloga.

Nova će se odluka početi primjenjivati već od nedjelje ujutro, a nakon ulaska u zemlju, za hrvatske građane samoizolacija više nije obvezna. No, oni koji odlaze u inozemstvo možda i neće moći doći do svojih odredišta. Naime, mnoge države, pa čak i susjedne, još uvijek imaju zatvorene granice.

“O tome kamo hrvatski državljani mogu ići ovisi o zemljama koje su ih spremne primiti. Što se tiče Slovenije, nisam siguran, ali mi ćemo sa Slovencima sjesti na nekoliko razina idući tjedan. Ja ću sjesti sa svojim kolegom, slovenskim ministrom unutarnjih poslova. Pripreme su u tijeku, moraju još sjesti i epidemiolozi i razgovarat ćemo kako da jedni drugima pomognemo”, potvrdio je za Index Božinović.

Susjedne zemlje i dalje stroge

Govoreći o Sloveniji, u nju je moguće ući preko velikih graničnih prijelaza koji su ostali otvoreni. No, putnici nakon ulaska moraju biti u sedmodnevnoj izolaciji, a potom se testirati na koronavirus. To se odnosi na sve, osim onih koji su u tranzitu kroz zemlju.

U Mađarsku ne može ući nitko, osim onih koji imaju zemljišta 40 kilometara od granice ili onih koji rade na drugoj strani crte razgraničenja. Stranci u BiH mogu ući amo iznimno, a svi koji se u njoj i zadržavaju moraju proći 14-dnevnu samoizolaciju. U Srbiju se iz Hrvatske može ući uz PCR test koji nije stariji od 72 sata. Oni koji ga nemaju prisiljeni su otići u 14-dnevnu karantenu. Za ulazak u Austriju je dovoljan certifikat koji dokazuje da je osoba negativna na koronavirus, a koji ne smije biti stariji od četiri dana. Kroz tu je zemlju moguć i tranzit bez zaustavljanja.

Osim toga, velik broj članica Europske unije dopušta ulazak državljanima drugih članica, no treba pripaziti na pravila boravka, odnosno samoizolacije i testiranja. Putnicima iz zemalja izvan EU u pravilu je zabranjen ulazak. No, čak i Hrvati imaju problem s obzirom na prsten susjednih država s vrlo strogim kriterijima prelaska granice, ali i na činjenicu da se iz Zagreba trenutno avionom može doći jedino u Njemačku. No, stranci bi kod nas mogli ući pod određenim uvjetima.

“U ovom trenutku je najvažnije mi smo omogućili da u Hrvatsku dolaze oni koji ili imaju poslovne razloge, naravno da je naš cilj ovdje gospodarstvo. Hrvatski državljani mogu ući, strani državljani mogu ući kad imaju gospodarske ili druge opravdane razloge. Ako će netko uplatiti boravak u hotelu postoji mogućnost i da njega pustimo, Iz poslovnih razloga mogu ući i državljani izvan EU. Mi idemo prema liberalizaciji, mehanizme imamo, ali smo i nešto naučili i možemo reagirati kao u slučaju Brača”, rekao je Božinović i potvrdio da se na Braču počela primjenjivati zabrana kretanja između naselja.

Moguće ukidanje propusnica sljedeći tjedan

Ministar očekuje da će pregovori svih 27 članica EU oko sporazuma o slobodi kretanja unutar granica Unije bez restrikcija biti spori, ubog čega zaziva bilateralne dogovore. Jedno od rješenja je i “putni balon”, kakvog su uvele Latvija, Litva i Estonija.

“To bi bila nekakva intencija, no to ovisi o ukupnoj epidemiološkoj situaciji. Spremamo se da bude bolje i nadamo se da će biti bolje. Nama je malo ipak kompliciranije u odnosu na Baltik, tu je bilo žarište, ipak smo malo oprezniji. Koristimo svaku mogućnost normalizacije”, poručio je Božinović i potvrdio da će se sutra donijeti odluka o ukidanju propusnica u cijeloj zemlji, osim Brača.

Na pitanje novinara RTL-a je li realno da se propusnice ukinu od sljedećeg tjedna poručio je: “Mislim da jest. Više puta smo već najavljivali, s obzirom na to da je Vlada već donijela zaključak da će se do 11. svibnja razmišljati o daljnjoj liberalizaciji. Mi definitivno idemo u tom smjeru.”

