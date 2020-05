GRANICA TEK OTVORENA, A HRVATI NAVALILI U SRBIJU – IMAJU DOBAR RAZLOG: ‘Puno je povoljnije, mislim da sam ušparao oko 100 eura’

Slavonci već koriste mogućnost prelaska granice i odlaze u kupnju u Srbiju po jeftinije namirnice; nema ograničenja, dobiju samo upute za ponašanje

Srbija je otvorila granicu, tako da Hrvati mogu neometano i bez ograničenja i tamo i nazad, a Slavonci su već počeli koristiti tu mogućnost i krenuli po osnovne namirnice u njihove jeftinije trgovine.

Hrvati mogu put Srbije po gotovo istim uvjetima kao i prije 12. ožujka kada se granica zatvorila. U Srbiju ulazite samo s osobnom iskaznicom, bez testa na Covid-19 i, najbitnije, bez obavezne samoizolacije od 14 dana, javlja RTL. Milan iz Osijeka rekao je da nije imao problema prilikom prelaska granice, dobili su upute kako se trebaju ponašati i to je to.

Najčešće kupuju duhan

Hrvati će poći u maleno Bogojevo. Restoran, nekoliko ljekarni i središnje odredište – trgovina. Najčešće se kupuje duhan koji je u Hrvatskoj za trećinu skuplji. Po osobi se u Hrvatsku smije unijeti jedna šteka cigareta. Od alkoholnih pića, smije se prenijeti jedna litra žestokog pića te 16 litara piva. Svježe meso, suhomesnate proizvode i hranu za domaće životinje preskočite – to nećete moći unijeti u Hrvatsku.

U trgovinu možete ući samo s maskama. Za 100 kuna dobit ćete 1500 dinara i za taj iznos možete kupiti, na primjer, četiri velika paketa kave. “S obzirom na prošli put, prije korone, evo, pivo je nešto vrlo malo poskupjelo. Uspije se nešto uštedjeti”, rekao je Milan.

Njegova sugrađanka Snježana u Srbiju ide po lijekove, sokove, ono što je tamo povoljnije. “Oko 300, 400 kuna se može ušparati po jednom odlasku”, kaže. Na granici gužve nema i čeka se svega 15-ak minuta jer Hrvati još uvijek u Srbiju ne prelaze masovno.

Uštedi se i do sto eura

Put od Osijeka do Bogojeva dug je oko 40 kilometara, a to u prijevodu znači da ćete tamo i nazad za gorivo potrošiti oko 50 kuna. A na samo jednoj šteki cigareta može se uštedjeti i do sto kuna. Oni koji su se odlučili na taj put i u Srbiji kupuju hrvatsko.

“Uvijek kupujemo hrvatsko u Srbiji jer je puno povoljnije i mislim da sam ušparao oko 100 eura”, rekao nam je Relja, također iz Osijeka.

Pri ponovnom ulasku u Hrvatsku također nema zastoja. Sve što vas čeka na hrvatskoj granici je SMS poruka s naputkom da ako sumnjate na zarazu kontaktirate centar 112, te letak koji će vam uručiti carinik na kojemu piše da smanjite kontakt s drugim osobama sljedećih 14 dana. Ali samoizolacije nema.

