Brojni kupci primijetili su kako određeni proizvodi više nemaju gramažu kakvu su imali nekoć. Čokoladna bananica jedna je od rijetkih proizvoda čija je gramaža "otežala" s 20 na 30 grama. To ne vrijedi za tjesteninu.

"Primijetila sam da me to nervira da ima tijesta po 450 ili 400 grama umjesto 500 i tako. To mi se čini lopovski. Kao da prave budale od nas", kazala je Elizabeta iz Zagreba za RTL-ovu Potragu.

"Primijetio sam to kod čokolada. Ima osam deka umjesto deset. A primijetio sam to ima već par godina. Nisam išao za tim pa sam pogledao opet. A tako ima još nekih proizvoda isto. Gramaža manja, a ne idete za tim, a cijena je malo skočila", poručio je Ivo iz Zagreba. "To me smeta jer je to ipak veća cijena, a količina je manja. Ne znam zašto se to radi, ali sigurno je povezano s novcima", zaključila je Zdenka iz Zagreba. "Konkurencija jedna drugoj zabija klin. To vam je to", dodala je Dubravka iz Zagreba.

Dio asortimana jogurta i kiselog vrhnja više ne teži 200, već 180 grama. Sadržaj je ispario i staklenkama marmelade i zimnice - s početnih 800 grama, sada teže 690 grama. Vafli s čokoladnim punjenjem također više nemaju tisuću, već 840 grama.

Modernizacija proizvodnog procesa

Prodajni stručnjak Emil Pavić je pojasnio da su se proizvodi smanjili ne zbog uštede, već zbog modernizacije proizvodnog procesa.

"Ono što se dogodilo je da su proizvođači vidjeli da bi mogli reducirati svoje troškove proizvodnje, kasnije i u transportu profitirati jer su ta pakiranja manja pa mogu više robe transportirati za istu pojedinačnu cijenu jer se ta pakiranja isporučuju paletno. Možete smanjiti proizvod za 20 posto, odnosno sa sto grama na 80 grama, možete više tog proizvod staviti na paletu i automatski smanjiti jedinični trošak proizvoda", kazao je Pavić.

Zlatni standard za čokoladu godinama je bio sto grama. No, nedavno je na tržište stigla i čokolada od 80 grama - jednake širine i dužine, no razlika se osjeti tek da se čokolada uzme u ruku.

"Kad je došlo do velike recesije, ja sam to primijetio taman negdje 2008., 2009., prvo sam vidio na čokoladama da je krenulo smanjenje i da više 100 grama nije onaj zlatni standard. Onda sam se pitao zašto", kaže Pavić.

Zlorabi se povjerenje potrošača?

"Danas je standard vrlo često 80 grama. S time su počeli internacionalni lanci prije 5-6 godina. Oni su napravili istraživanje da u biti kupci žele imati manju gramaturu za određenu cijenu, pa možemo reći da je taj proces počeo prije 5-6 godina, a završio prije 2-3 godine jer toliko su te gramature čokolada standardne", rekao je direktor trgovačkog lanca Lonia Dragan Munjiza za Potragu.

Ipak, većina kupaca smanjenu gramažu nije vidjela u trgovini, već u trenutku kad su proizvod stavili na vagu. "To se najviše događa osobama koje pripremaju obroke, kad u receptima postoji određena gramaža, a prehrambeni proizvod ima 50, 70 ili 100 grama manje od uobičajene gramaže", rekla je predsjednica Udruge Varaždinski potrošač Sanja Keretić. "Ja bih kazala da se ovdje dovodi u pitanje, odnosno zlorabi povjerenje potrošača koji su proteklih dvadesetak, tridesetak ili više godina navikli na određene gramaže proizvoda, primjerice da je vrhnje u pakiranju od 200 mililitara, da je čokolada 100 grama, 200 grama ili 300 grama, a sada su te gramaže negdje između", dodala je.

A o smanjenju proizvoda govorilo se i u Bruxellesu. "Prema istraživanju koje je prezentirano nama u Europskom parlamentu, 73 posto potrošača smatra da je u nekom trenutku prilikom kupovine proizvoda bilo zavarano. Najčešće se radi o tome da proizvod koji je pakiran u velikom pakiranju ima ga malo unutra, tako da stvara dojam da kupujete nečega puno, a to nije točno", kazala je zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, pitajući predstavnike EK na koji način namjeravaju zaštititi potrošače od manipulacija s pakiranjem proizvoda.