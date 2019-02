GRADSKA SKUPŠTINA RAZRIJEŠILA HASANBEGOVIĆA KAO ČLANA KAZALIŠNOG VIJEĆA HNK-a: Oporba podržala prijedlog

“Tako da staviti gradskog zastupnika u Kazališno vijeće kazališta da bi se onda micalo tog istog zato što se promijenila volja većine, to jest pozicija i opozicija, mislim da šalje dosta lošu poruku za sam rad kazališnih vijeća u kazalištima koji bi koliko-toliko trebali biti ipak neovisni oko neke dnevne gradske politike”, rekao je Tomašević

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine su na sjednici u srijedu rano ujutro sa 32 glasa “za” i jednim suzdržanim, razriješili dužnosti člana Kazališnog vijeća Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu gradskog zastupnika Neovisnih za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića te umjesto njega, kao predstavnika Grada Zagreba, imenovali profesora Mladena Čuturu.

Dva člana bira grad Zagreb

Riječ je o prijedlogu zaključka skupštinskog Odbora za izbor i imenovanja o razrješenju člana i imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu.

U obrazloženju se navodi da prema Zakonu o kazalištima, kazališno vijeće javnog kazališta i javne kazališne družine ima pet ili sedam članova od kojih većinu imenuje predstavničko tijelo osnivača iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi, koji nisu državni službenici ureda državne uprave u županiji na čijem području kazalište djeluje, odnosno gradskog ureda nadležnog za poslove kulture. Najmanje jedan član bira se iz redova kazališnih umjetnika, a jedan iz redova svih zaposlenika. Propisano je da se način imenovanja, izbora i razrješenja članova kazališnog vijeća uređuje aktom o osnivanju i statutom.

Republika Hrvatska i Grad Zagreb suosnivači su HNK u Zagrebu. Statutom Kazališta propisano je, među ostalim, da Kazališno vijeće ima sedam članova od kojih dva člana imenuje ministar kulture, dva člana predstavničko tijelo Grada Zagreba, dva člana biraju se iz redova zaposlenih kazališnih umjetnika, a jedan član bira se iz redova svih zaposlenika.

Kriteriji za člana kazališnih vijeća

Potpredsjednica Gradske skupštine, gradska zastupnica stranke Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti Ana Stavljenić Rukavina dostavila je Odboru za izbor i imenovanje kao nadležnom tijelu inicijativu da se temeljem Zakona o kazalištima te Statuta HNK u Zagrebu gospodina dr. sc. Zlatka Hasanbegovića razriješi dužnosti člana Kazališnog vijeća HNK u Zagrebu te da se umjesto njega u Kazališno vijeće imenuje mr. sc. Mladen Čutura, profesor. Slijedom navedenoga, skupštinski Odbor za izbor i imenovanja je utvrdio Prijedlog zaključka o razrješenju člana i imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Gradskoj skupštini je predloženo da donese Zaključak u predloženom tekstu.

U ime Kluba lijevog bloka gradski zastupnik Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!) rekao je u raspravi prije glasovanja da će oni podržati tu odluku, međutim zatražio je da im se objasni to obrazloženje u kojem piše koliko ima članova kazališno vijeće. Rekao je kako ga zanima na osnovu čega se donosi ta odluka te podsjetio da su im i tada govorili da su stavljali u kazališna vijeća gradske zastupnike koji po njemu nisu uopće zadovoljavali kriterije da uopće budu u kazališnim vijećima kazališta, kao što je HNK jer nisu djelatnici u kulturi. Podsjetio je kako je tada govorio da je ministar kulture politička figura, a to što je Zlatko Hasanbegović bio ministar kulture, mogao je to biti bilo tko, to nije djelatnik kulture niti netko tko je priznati umjetnik.

‘Nije zagovornica osobe Hasanbegovića’

“Tako da staviti gradskog zastupnika u Kazališno vijeće kazališta da bi se onda micalo tog istog zato što se promijenila volja većine, to jest pozicija i opozicija, mislim da šalje dosta lošu poruku za sam rad kazališnih vijeća u kazalištima koji bi koliko-toliko trebali biti ipak neovisni oko neke dnevne gradske politike”, rekao je Tomašević te zatražio objašnjenje toga.

A gradska zastupnica Rada Borić (Nova ljevica) iz istog Kluba lijevog bloka rekla je da je svima poznato da ona nije zagovornica “osobe Hasanbegovića”, ali bi ipak molila da im netko da obrazloženje kako je to moguće, bez obzira što će oni kao klub to podržati, jer ne misli da im obrazloženje koje im samo tumači koji je broj članova u jednom kazališnom vijeću, voljeli bi znati koji je razlog da Hasanbegović više ne zadovoljava one kriterije koje je zadovoljavao prije ne tako davnoga vremena.

Nije zastupao osnivača

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba Milana Vuković Runjić (Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti) rekla je da je Statutom HNK propisano između ostaloga da će osnivač razriješiti dužnosti člana kazališnog vijeća ako ne zastupa zaključke, mišljenja i odluke osnivača.

“Kako je neosporno da gospodin Zlatko Hasanbegović, član kazališnog vijeća nije zastupao zaključke, mišljenja te odluke osnivača Grada Zagreba o čemu između ostaloga u prilog govori činjenica da je primjerice u većini slučajeva na sjednicama kazališnog vijeća bio suzdržan ili protiv svih odluka koje su razmatrane, to jest o kojima se raspravljalo ili odlučivalo na kazališnom vijeću, jasno je da je time kao i ostalim svojim radnjama nedvojbeno dao do znanja da ne zastupa osnivača na način kako je to propisano Statutom, to jest da ne zastupa zaključke, mišljenja i odluke osnivača”, rekla je.

Nestranački gradski zastupnik Marko Torjanac rekao je da razrješenje kao i postavljanje gospodina Hasanbegovića kao i cijela priča sa Kazališnim vijećem Zagrebačkog kazališta mladih ustvari jedno tužno svjedočanstvo da su kazališta ustvari poligon političke trgovine. Kazao je kako vjeruje da to govori u ime većine umjetnika ovoga grada.