OVO JOŠ NIJE VIĐENO, IZMJERILI SU VAL OD 10,87 METARA! Gradovi ‘plivaju’: Ovo nevrijeme još nije ni završilo, a Vakula najavljuje novi kaos…

U četvrtak će i kiše i vjetra biti manje nego do srijede, a već tijekom petka će ponovno jačati jugo, s kojim će opet kiša biti česta, mjestimice i obilnija…

Hrvatski hidrografski institut izmjerio je jučer u 16 sati rekordni val izmjeren na Jadranu. Ovaj val zabilježen je u akvatoriju grada Dubrovnika pokraj otočića Sv. Andrija. Maksimalna visina vala iznosila je 10,87 metara.

Snažni valovi juga, potpomognuti doista visokom plimom čine ogromne štete od Umaga do Dubrovnika. No, nije još gotovo, jer prognostičari za danas također najavljuju opasno vrijeme, crveni meteoalarm je upaljen za područje Dalmacije, a mora će biti jačine do 7, što znači i valove do 7 metara, javlja Morski.hr. Dvije obale grada Umaga sinoć su u potpunosti poplavljene, nestalo je struje, pod morem je ACI marina i svi dokovi s privezima plovila, a prodrlo je i u benzinsku crpku. Usidrene i privezane brodice more je izguravalo na kopno, a prema najnovijim informacijama Glasa Istre, zbog obilne kiše nastao je problem i na Istarskom ipsilonu. Na dionici Kanfanar – Pula, na pojedinim mjestima ima metar vode pa se sav promet preusmjerava.

Na Korčuli je nevrijeme toliko jako da su morski ježevi završili debelo na kopnu, ispred jednog trgovačkog lanca.

DUNJA MAZZOCCO DRVAR NEMA DOBRE VIJESTI: ‘Iduća 24 sata bit će najgore. Očekuje se novo dizanje mora. Ne poigravajte se!’

Sinoć do 20 sati najjači udar juga zabilježila je postaja Istrameta u Labinu na Fortici gdje je izmjereno čak 156 km/h! Orkanski udari juga bilježe se i u Puli, postaja na Stoji izmjerila je čak 128 km/h.

Pala je i obilna kiša. Od ponoći meteorološka postaja u Draguzetima na Barbanštini izmjerila je obilnih 73 mm. U Labinu je zabilježeno 63 mm, Vodnjanu 55 mm, Puli 52 mm, Rovinju 50 mm, Žminju 48 mm, Pazinu 42 mm, piše Istramet.

I danas su još uvijek na snazi upozorenja DHMZ-a. Crveni alarm proglašen je za dalmatinsko priobalje dok je ostatak obale “u narančastom”. Zbog često obilne kiše te većinom jakog i olujnog juga, gdjegod i s orkanskim udarima, i danas će biti prekida u pomorskome prometu, a i poplavljivanja nekih riva, prognozira HRT-ov Zoran Vakula.

Danas će biti umjereno do pretežno oblačno uz povremenu kišu, a ujutro u unutrašnjosti i uz mjestimičnu maglu, prema kraju dana djelomično razvedravanje, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu.

Obilna kiša na Jadranu

Na Jadranu i područjima uz njega kiša će biti češća, lokalno i obilna, osobito u Dalmaciji. Najmanje kiše očekuje se u istočnim krajevima. Prema kraju dana postupan prestanak oborina i djelomično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, na istoku prolazno jak. Na Jadranu jako i olujno jugo u postupnom slabljenju i okretanju na jugozapadni i zapadni vjetar, najprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura između 10 i 16, a u Dalmaciji i Slavoniji između 16 i 20 stupnjeva Celzijusovih.

Sutra će biti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, ali i kišu, uglavnom na Jadranu i područjima uz njega. Ujutro na kopnu mjestimice magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 8, na Jadranu od 9 do 14. Najviša dnevna od 8 do 14, na Jadranu od 15 do 18 °C.

Zabrana za buseve, trajekti u prekidu

Zbog vjetra, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle: na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te na državnim cestama Korenica-Klapavice i Udbina-Gornja Ploča, izvijestio je u srijedu HAK, a u prekidu su i brojne trajektne, katamaranske i brodske linije.

Trajektne linije u prekidu su: Brestova-Porozina, Biograd-Tkon, Zadar-Preko, Zadar-Brbinj, Split-Supetar, Split-Stari Grad, Lopar-Valbiska, Prapratno-Sobra, Sumartin-Makarska, Sućuraj-Drvenik, Split-Vela Luka-Ubli, Šibenik-Zlarin-Kaprije-Žirje, Soline-Drvenik Veli-Drvenik Mali, Split-Rogač,Biograd-Tkon, Split-Vis, Ploče-Trpanj, Orebić-Dominče.

U prekidu su i brodske linije: Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Božava-Brbinj, Korčula-Orebić, Šibenik-Zlarin-Prvić Luka-Šepurine-Vodice, Milna-Rogač-Split, Komiža-Biševo, Mali Lošinj-Unije-Susak, 415 Vrgada-Pakoštane-Biograd, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Zadar-Sali-Zaglav-Zadar,Zadar-Mali Iž-Veli Iž-Mala Rava-Rava.

Katamaranske linije koje su u prekidu: Zadar-Sali-Zaglav-Bršanj-Zadar, Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist, Korčula-Hvar-Split, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Vis-Split, Split-Bol-Jelsa, Zadar-Premuda-Silba-Olib, Dubrovnik-Mljet-Lastovo, Rijeka-Rab-Novalja, Rijeka-Cres-Mali Lošinj, Žirje-Kaprije-Šibenik, Milna-Rogač-Split.

Kaos zbog poplava u Istri

Istarski vatrogasci imali su više od četrdeset intervencija radi ispumpavanja vode ili zbog uklanjanja stabala i granja s prometnica u noći s utorka na srijedu kada je pala nova obilna kiša te su porasli vodostaji rijeka, potvrdio je za Hinu zapovjednik pulske javne vatrogasne postrojbe Klaudio Karlović.

“Vatrogasci su najviše intervencija radi ispumpavanja vode imali u Puli i to u dvanaest navrata, zatim u Rovinju u deset slučajeva, Umagu, Poreču i Pazinu, no situacija je pod nadzorom”, izvijestio je Karlović.

Zbog obilne vode na kolniku od jutros je zatvorena dionica istarskog ipsilona Pula-Kanfanar u oba smjera, zatim cesta Umag-Buje kod mjesta Juricani te cesta Antenak-Tarska vala.

Obilna kiša pala je na potezu od Kanfanara do Vižinade, a prema mjerenjima meteoroloških postaja u Istri do sedam sati u srijedu ujutro, postaja u Kanfanaru zabilježila je 81 mm, a ona u Mekišima kod Vižinade 70 mm.

Najmanje kiše palo je na istoku Istre i oko Učke, između 3 i 6 mm, dok su postaje u Puli izmjerile između 17 i 19 mm, u Vodnjanu je izmjereno 37 mm, a u Marčani 27 mm.

Kiša će danas slabiti

Porastao je i vodostaj istarskih rijeka – u jedan sat iza ponoći Raša je kod Potpićna dosegla 348 cm, no vodostaj je u padu i u 7 sati iznosi 298 cm. Vodostaj Mirne na Ponte Portonu raste, jutros iznosi 348 cm, nakon jučerašnjih 24 cm, no za sada izlijevanje iz korita ne prijeti.

Prema prognozama, kiša će u Istri postupno slabiti, a do poslijepodneva na većem dijelu područja i prestati.