Sjećate li se još skandala sa zabranom tzv. turbofolk koncerta u Puli potkraj veljače? Gradonačelnik Filip Zoričić tada je uskratio gostoprimstvo pjevačima Dušku Kulišu, Draganu Kojiću, Ani Bekuti i Zorani Mićanović u dvorani Dom sportova 'Mate Parlov' kojom upravlja Grad, tvrdeći da time "čuva identitet građanske, europske Pule". Buka koja se tada digla u međuvremenu se stišala, ali još ima slabašnih odjeka.

Primjerice, prošloga je tjedna gradonačelnik Zoričić posredstvom svoje odvjetnice zatražio od stručnjaka za odnose s javnošću Vedrana Strukara da mu plati 4.000 eura kao naknadu za nanesene duševne boli. Strukar i Zoričić su, naime, povodom skandala sa "zabranjenim turbofolk koncertom" gostovali u HRT-ovoj emisiji Otvoreno, emitiranoj 1. ožujka. Zoričić tvrdi da ga je u toj emisiji Strukar "duboko diksreditirao" svojim izjavama.

Gradonačelnik: Izložen sam neugodnostima i podsmijehu

"Naime, vedran Strukar je konstatirao u svojim izjavama da je oštećeni (Zoričić) već u predizbornoj kampanji, jer ima ambicije na nacionalnoj razini (…) odnosno da je sve napravljeno kako bi "sebe popularizirao na nacionalnoj osnovi", da je njegova sklonost zabranjivanja dugog vijeka, da je u pulskoj Gimnaziji mijenjao razne slike, odnosno grbove, stavljajući na ta mjesta raspela…", stoji u pismu Zoričićeve odvjetnice kojim Strukaru predlaže izvansudsku nagodbu.

Nadalje piše da je Strukar "tendencioznim i zlonamjernim izjavama za koje nema nikakvog temelja (…) bezobzirno, klevetnički prikazao osobu oštećenog (Zoričića), očito u namjeri da ga moralno diskreditira i na privatnom i na profesionalnom planu". Ukratko, Zoričić zbog toga - kako poručuje preko svoje odvjetnice - trpi duševne boli "jer se bez ikakvog temelja dovodi u pitanje njegova čast, uged i dostojanstvo, koje je stekao u svome gradu, a i šire".

Konkretnije, Zoričić preko odvjetnice poručuje da je zbog Strukarovih izjava "bio izložen neugodnim pitanjima prijatelja i rodbine te podsmjehu šireg kruga osoba u sredini u kojoj radi i živi", a iste su se, tvrdi on, odrazile i na članove njegove uže i šire obitelji. Sve te duševne boli, preračunate u eure, izbose 3.981,68 eura, što je trošak jedne parnične radnje uključujući i PDV. Zoričić preko odvjetnice Strukaru predlaže izvansudsku nagodbu i od ovoga traži da se očituje u roku od 30 dana, a u suprotnom kani pokrenuti sudski postupak.

Strukar: Stojim iza svake izrečene tvrdnje

Tim povodom Strukar je u dopisu medijima ustvrdio da se Zoričić "puna tri mjeseca nakon debate u HRT-ovom Otvorenom sjetio da od tog dana pati od duševnih boli".

"Svašta sam ja još rekao u toj istoj televizijskoj raspravi. Gospodin Zoričić je u svakom trenutku mogao reagirati da je htio i demantirati gore spomenute navode, a nije. Usred emisije je javno rekao da se on povlači jer da sam ja sve rekao. Također, ovo je samo mali isječak cijele rasprave iz naše debate, na koju se on uopće ne osvrće. Da ne kažem kako me čudi što njegova odvjetnica spominje napisani tekst, ispada kao da sam nešto negdje napisao, a ne uživo raspravljao sa Zoričićem pred TV kamerama. Uglavnom, iza svake rečenice i navoda koju sam kazao u emisiji Otvoreno u potpunosti stojim i uopće se ne plašim niti strahujem od njegovih tužbi. Sve što sam rekao javno je dostupna istina", navodi Strukar.