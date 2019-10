GRADONAČELNIK VRGORCA DOVEZAO U SPLIT KAMION PUN VRGORAČKOG SMEĆA: ‘Županija i Ministarstvo zakuhali su problem, a sada peru ruke’

Vrgoračkom gradonačelniku Anti Praniću pridružio se njegov stranački kolega Miro Bulj (Most), koji na taj problem upozorava već neko vrijeme, te poručuje da vrgoračko smeće neće u Mojanku kod Dicma

Gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić u ponedjeljak je na sjednicu Splitsko-dalmatinske županije, koja se održava u sveučilišnom kampusu, dovezao kamion smeća i tako još jedanput upozorio na problem sa smećem koji ima taj grad. Pranić je u Splitu poručio da bi im županijske službe trebale reći kad će proraditi Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici. Rekao je i da Splitsko-dalmatinska županija i Ministarstvo zaštite okoliša, koje je “zakuhalo problem, polako peru ruke od svega, a s gradovima Sinjem i Vrgorcem igraju se kao s ping-pong lopticom prebacujući problem s jednih na druge”.

Vrgoračkom gradonačelniku pridružio se njegov stranački kolega Miro Bulj (Most), koji na taj problem upozorava već neko vrijeme, te poručuje da vrgoračko smeće neće u Mojanku kod Dicma. Smatra da se mora donijeti novo rješenje te da Splitsko-dalmatinska županija trebati obrazložiti gdje je potrošila 30 milijuna kuna namijenjenih Centru u Lećevici.

Župan: Pranić i Bulj reagirali tek nakon 10 mjeseci

Sinjski gradski vijećnici na 11. izvanrednoj sjednici prije nekoliko dana jednoglasno su bili protiv rješenja Državnog inspektorata, kojim se Čistoći Cetinske krajine d.o.o. naređuje da počne preuzimati miješani komunalni otpad s područja Vrgorca i sanaciju deponija.

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban potvrdio je da je kamion s otpadom vrlo kratko bio u kampusu te je taj postupak ocijenio neprimjerenim s obzirom na to da je riječ o visokoj znanstvenoj ustanovi, a rekao je i da ga to posebno iznenađuje jer ima korektan odnos sa svim načelnicima i gradonačelnicima u županiji.

Podsjetio je da je Vlada donijela odluku o otpadu još 21. prosinca 2018., a Ante Pranić i Miro Bulj reagiraju tek sada, deset mjeseci poslije.

“Oni su obojica saborski zastupnici. Na oltaru su informacija i donošenja odluka i tek sada reagiraju, nakon toliko vremena. No, najbitnije je da Lećevica ide svojim tijekom, a kada ona bude gotova, naš problem s otpadom neće prestati ako lokalne zajednice ne obave svoj dio posla, a to su reciklažna dvorišta. Ove godine smo u proračunu osigurali financijska sredstva za pomoć lokalnim zajednicama u izgradnji, projektiranju te opremi reciklažnih dvorišta”, izjavio je za Hinu župan Boban.

‘Performans koji ne služi ničemu, a šteti svima’

Rekao je i kako se Grad Vrgorac nije javio na njihov javni poziv za ta financijska sredstva, niti je s tim u vezi išta poduzeo, pa smatra da je današnji dolazak kamiona s otpadom iz Vrgorca performans koji ne služi ničemu, a šteti svima. Poručio je da i dalje stoji na dispoziciji svim načelnicima i gradonačelnicima u pomoći i rješavanju problema sa zbrinjavanjem otpada i izgradnjom reciklažnih dvorišta.

Na pitanje je li točno da je županija do sada potrošila 30 milijuna kuna za Lećevicu župan je odgovorio da je potrošeno samo onoliko koliko je trebalo za funkcioniranje Lećevice u pripremnoj fazi izgradnje i projektne dokumentacije.

“Da u izgradnji Lećevice proteklih desetak godina nismo trebali biti brži – jesmo, to je nesporno. No, trebalo je izraditi brojne studije, a u posljednje tri godine ishodili smo 27 građevinskih dozvola. Sve to iziskuje određena financijska sredstva, a naravno dio je išao i za plaće djelatnika”, zaključio je župan Boban.